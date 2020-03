Egli placherà la nostra sete

Dove adorare Dio? Questa è proprio la domanda a cui il brano, popolarmente definito “della samaritana”, non vuole rispondere. Infatti è il “come” che ci verrà rivelato: in “Spirito e verità” e al di là degli sterili formalismi, spesso causa di dissidi e divisioni. La figura della samaritana ha un valore simbolico complesso e stratificato. Ma a noi basta sapere che essa rappresenta l’umanità “infedele” che tenta di essere felice nel modo sbagliato, ma anche quella messa ai margini e confinata nel limbo degli inesistenti a causa dei suoi errori. A questo popolo privato di dignità, Dio vuol parlare attraverso il Cristo misericordioso: l’unica fonte a cui attingere per placare quel bisogno d’amore e d’infinito che alberga in ciascuno.

III Domenica di quaresima (a)

Commento a Gv 4, 5-42

+In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe.+ (vv 5-6a)

Dopo gli eventi che hanno visto la gran parte del popolo di Israele deportato in Babilonia (722 a.C.), la Samaria, scampata a questa sorte perchè già separata nel X secolo a.c. dal regno di Giuda, era stata colonizzata dagli Assiri. La commistione di queste due popolazioni aveva fatto nascere un popolo meticcio che, per forza di cose era sincretista. Per questo motivo, quando il resto d’Israele fece ritorno dal suo esilio, non permise ai samaritani di partecipare alla ricostruzione del Tempio. Fu proprio questo che li spinse a edificare un loro santuario ai piedi del monte Gerizim circa 40 km a nord di Gerusalemme. Sappiamo bene come i giudei adorassero Dio solo nel tempio di Gerusalemme, ma non è stato sempre così, Israele offriva sacrifici anche nei luoghi particolarmente significativi per la sua storia di fede (non sempre in modo ortodosso), analogamente all’uso cristiano dei santuari. L’esclusività del culto a tempio di Gerusalemme (tradizionalmente edificato da Salomone nel X sec.) avverrà solo dopo la riforma del re Giosia (VII sec. AC) in seguito alla deriva delle pratiche religiose (cfr. 2Cr. 34-35).

Il luogo scelto da Gesù per riposare aveva un alto valore simbolico, secondo la tradizione infatti, l’antico patriarca Giuseppe era stato sepolto proprio in quella terra, dove, fra l’altro, si riteneva che ci fosse un altare edificato da Abramo stesso. Su quel monte si respirava la storia d’Israele , delle sue origini e, se vogliamo, attraverso quel pozzo, si poteva anche attingere all’antica benedizione che Dio aveva riservato per il suo popolo.

+Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno.+ (6b)

Nei primi tempi il cristianesimo si è così concentrato nel dimostrare la divinità di Gesù che adesso facciamo fatica a riconoscerne l’umanità. Questa celebre immagine biblica, nel presentarlo accaldato, stanco ed assetato, ci mette in stretto contatto con questa realtà, troppo poco considerata.

Il giorno era già giunto a metà corso e il sole al suo punto più alto nel cielo, non ci può essere più luce nella giornata se non quando l’astro più splendente splende allo zenith su ogni cosa e ogni ombra scompare dal paesaggio: tale è Cristo nella storia, tale è la Verità evangelica che sta per essere annunciata.

+Giunge una donna samaritana ad attingere acqua.+ (v 7a)

Oggi non ci si fa troppo caso, abbiamo tutti acqua corrente in casa, quindi non sembra strano che una donna vada a fare un lavoro così pesante, come trasportare un’anfora piena d’acqua, nell’ora più calda e cocente! Normalmente questa attività veniva svolta nel primo mattino o nel tardo pomeriggio. Solo per un motivo si poteva optare per una scelta così sconveniente: la vergogna. Sicuramente essa non voleva incontrare nessuno e questo fa intendere che era vittima di giudizi e maldicenze.

+Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani. + (vv 7b-9)

Perchè questo “dammi da bere”? Certo Gesù aveva davvero sete, infatti più in là leggeremo che egli non aveva mezzi per attingere acqua. Ma dietro quella domanda c’era molto di più: la volontà di riconciliare una parte della famiglia israelitica che era stata esclusa ed emarginata. Trovo interessante notare che la donna affermi che sono i Giudei a non volere rapporti con i Samaritani e non viceversa. Il Cristo vuole stabilire un rapporto attraverso la richiesta di un semplice favore, quello che si sarebbe chiesto a un buon vicino: “Non ho un secchio e sono assettato, mi fai bere dal tuo?”. Non c’è ostilità dunque, nessuna “scomunica”, ma la volontà di tessere una relazione sanante. Questo è la relazione che Cristo vuole che abbiamo con i peccatori, con gli “scomunicati” e gli “eretici”. Ciò ci stupisce, come ha stupito quella donna, ormai condannata da tutti.

+Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi da bere!”, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva».+ (v 10)

Il Velo di quella normalità, anche se insolita, si squarcia e ci fa entrare nella dimensione profetica di questo incontro. Sembra quasi che Gesù voglia distogliere la donna dalle sue convinzioni e spronarla a vedere le cose in modo diverso. Gesù individua il vero problema della samaritana e quindi di tutti noi: ignorare il dono di Dio e colui che ci chiede “dammi da bere”. Cristo ha sete del nostro amore!

+Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?».+ (vv 11.12)

La donna lo chiama “signore”, dimostrando di non avere nessun rancore o pregiudizio verso i giudei. Ma resta spiazzata da quello che Gesù le dice. Forse è troppo bello per essere vero? Questo spiegherebbe perché la donna si ostina a ignorare il vero messaggio del Maestro, continuando ad alludere all’acqua del pozzo. Così succede a noi quando perseveriamo nel voler intendere la Parola attraverso le nostre categorie. Può mai essere Dio così buono da dimenticare i nostri peccati e accoglierci nel suo abbraccio? Può mai Egli colmare il nostro infinito bisogno d’amore? Può mai essere più grande di quello che pensiamo?

+Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna».+ (vv 13-14)

Nonostante la donna dimostri di non comprendere l’uomo di Nazareth, questi continua a parlarle come se fosse consapevole che una parte di lei lo sta ascoltando. L’acqua che Gesù vuole dare a lei e a tutta l’umanità è se stesso: Lui è il vero pozzo, anzi la fonte che zampilla! Spesso cerchiamo la felicità e la pace attraverso le scorciatoie delle scelte facili, ma solo un cammino di vera conversione può rispondere pienamente a quella sete di vera vita che si agita dietro i nostri mille desideri. Chi ascolta il Verbo e l’accoglie conoscerà la felicità senza fine.

+«Signore – gli dice la donna –, dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua».+ (v 15)

In questo versetto la samaritana sembra quasi ironizzare e voler riportare il discorso nell’ambito della sua mentalità pratica e concreta. Certamente doveva essere una vera scocciatura macinare chilometri ogni giorno per procurarsi l’acqua da bere! Che bello sarebbe stato per lei l’essere alleviata da quella fatica. Ma c’è qui una lettura ulteriore che andrebbe fatta, la quale potrebbe esprimere la necessità di una fede più profonda e liberante di quella seguita da lei fino a quel momento, che l’aveva stigmatizzata come donna di malaffare. Di qui la necessità di un’altra fonte.

+Le dice: «Va’ a chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli risponde la donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene: “Io non ho marito”. Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito; in questo hai detto il vero»+ (vv 16-17).

Gesù esaudisce il desiderio della donna: le fa bere la sua acqua, bevanda che rinfranca e guarisce le ferite del cuore, rinnova la vita e la rende eterna. La guarda con amore e senza giudicarla, infine la mette davanti alla causa della sua infelicità: Il peccato. Ora è senza marito, forse nessuno degli uomini che ha avuto l’ha amata davvero; vive così una profonda solitudine, appesantita dal giudizio e dalla cattiva fama che cerca invano di colmare nella ricerca compulsiva di una stabilità. Alcuni esegeti, paragonando questa donna a Israele infedele, affermano che questo marito è in realtà il settimo sposo (5 + 1 +1): Cristo stesso!

+Gli replica la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta! I nostri padri hanno adorato su questo monte; voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora – ed è questa – in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità». + (vv 19-24)

La donna riconosce Gesù come profeta, ma gli mette subito davanti il suo dubbio: “Abbiamo ragione noi o voi sul luogo dove bisogna adorare il Signore?”. Quello che dice la samaritana è vero, Abramo aveva costruito un altare su quella terra (cfr. Gen 33, 19-20) e lì aveva reso culto a Dio, ma lo è altrettanto che i samaritani avevano disatteso gli antichi precetti e spesso avevano praticato sincretismo rituale.. Non è però questo che interessa a Gesù, pur tenendo a precisarlo, egli vuole darci una comprensione piena del culto verso Dio: il vero tempio è il cuore, il fratello! Lì Egli è presente e va adorato alla luce della Parola. Dio è Spirito, trascende i limiti dello spazio e del tempo, è dunque riduttivo e fuorviante l’idea di confinarlo nei luoghi che gli abbiamo riservato, Lui sempre è presente, la liturgia della lode a Dio è la nostra stessa vita, non cessa mai, non ci discostiamo dalla sua presenza a meno che non siamo noi stessi a allontanarcene.

+Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te».+ (vv 25-26)

Alla fine il braccio di ferro lo vince Gesù. Finalmente emerge la donna a cui Gesù stava parlando fin dall’inizio. La donna dando finalmente ascolto al suo cuore non osa affermare quello che già sente, ovvero che si trovava davanti il Messia. Così si limita a fare una timida allusione che non la espone più di tanto. Il Maestro le conferma ciò che lei già aveva: “Sono io, che parlo con te”, lo stesso che parla al tuo cuore!

+In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: «Che cosa cerchi?», o: «Di che cosa parli con lei?».+ (v 27)

Gesù annuncia di essere il Messia, la Salvezza e la Gioia proprio a questa donna che, nelle categorie di quei tempi, era considerata eretica, idolatra, impura, adultera, peccatrice e… di sesso femminile! Quello di cui si meravigliano i discepoli è proprio quest’ultima sua caratteristica, infatti non potevano conoscere tutti gli altri aspetti, i quali, sicuramente , avrebbero ingigantito il loro già grande stupore. Hanno però la delicatezza di tacere, di certo erano abituati alle sorprese del falegname di Nazareth.

+La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo?». Uscirono dalla città e andavano da lui.+ (v 28)

Mentre i discepoli e gli apostoli facevano fatica a crederlo, la samaritana non sembra opporre nessuna resistenza nell’accogliere questa inaudita Verità. La felicità, la gioia e la fede con cui chiama i compaesani scuote i loro cuori e li convince ad accorrere a Lui. Da sola era riuscita la dove, tante volte, i discepoli avevano fallito.

+Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia». Ma egli rispose loro: «Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete». E i discepoli si domandavano l’un l’altro: «Qualcuno gli ha forse portato da mangiare?». Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera.+ (vv 31-34)

Ci sono dei momenti in cui bisogna saper “digiunare”, specie quando la nostra volontà diventa debole e le motivazioni che ci fanno perseverare, perdono di intensità. Ma stavolta il digiuno di Gesù era forse un rimprovero silenzioso, i discepoli ancora non avevano compreso la visione del loro Maestro. Inoltre nessuno era rimasto con Lui, tutti quelli che l’accompagnavano erano spariti per assicurarsi il cibo.IL dialogo con quella donna era stato per lui una consolazione, come il bicchier d’acqua che gli aveva chiesto.

+Voi non dite forse: ancora quattro mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l’altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato; altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica»+ (35-38).

Il Regno di Dio è vicino, l’era dei risorti sta per cominciare, non c’è tempo da perdere! Ma dov’è la premura dei discepoli? Perchè continuano a preoccuparsi di ciò che non gli mancherà? Eppure i profeti e i giusti d’Israele hanno faticato e sofferto nella speranza di poter vedere il giorno della mietitura, quello stesso “giorno” che essi stavano vivendo in prima persona! E’ il tempo di raccogliere, mettere da parte il buon grano, ma la pigrizia rischia di rovinare tutto e che parte del raccolto vada perduto! Sappiamo bene che il frutto di questa mietitura sono le anime. Se il Sale non da sapore è inutile, se la Luce splende sotto il moggio non serve!

+Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna, che testimoniava: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto». E quando i Samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là due giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo».+ (vv 39-40)

Impensabile! gli abitanti del villaggio eretico credono e accolgono festeggianti il “salvatore del mondo”! Pregano Gesù affinché rimanga con loro e glielo concede: Giudei e Samaritani che festeggiano insieme! Chi l’avrebbe mai detto? Questo popolo così bistrattato si dimostra, contro ogni aspettativa, fedele ed accogliente. Inoltre dimostrano la loro maturità spirituale, credendo “molto più” per le parole di Gesù, piuttosto che attraverso la narrazione prodigiosa della samaritana, un atteggiamento raro, se si considera che molti seguivano il Messia solo per ammirare i suoi stupefacenti prodigi.

C’è da dire che il Vangelo di Giovanni viene redatto in un periodo in cui i cristiani subirono grandi persecuzioni, un altro elemento importante è stata la distruzione del Tempio di Gerusalemme (70 d.C.), frequentato anche dai primi cristiani. Ecco perché in questo brano viene sottolineato come il vero culto non può più essere più quello che Israele ha praticato fino a quel momento, ma uno nuovo. Non c’è più un tempio per adorare Dio, anzi tutto il cosmo è l’unico vero luogo del culto che il Cristo ci ha insegnato (cfr. Gv 15,9-17)

Abbeveriamoci all’unica fonte che può davvero dissetarci, liberiamoci dal fardello del peccato e come la samaritana potremo essere testimoni e profeti del Verbo incarnato!

Felice domenica.

Fra Umberto Panipucci