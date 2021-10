Egam, Ruscetta eletto presidente all’unanimità: “Compito complesso, spero in collaborazione”

Sono stati eletti oggi, sabato 2 ottobre, i nuovi vertici dell’Egam, ente di Governo dell’Ambito del Molise per il servizio idrico integrato. Presidente è stato designato all’unanimità Carmine Ruscetta, sindaco di Bojano, e vicepresidente Antonio Conti, primo cittadino di Carovilli. Le nuove cariche sono state elette dalla Conferenza dei sindaci.

Un compito importante per Ruscetta e Conti, chiamati a gestire un ente di fondamentale importanza per il servizio idrico integrato della Regione Molise. L’Egam, infatti, definisce la tariffa e gli investimenti sulle infrastrutture idriche che devono essere realizzati per garantire il servizio al cittadino. Inoltre attraverso la definizione del Piano d’Ambito vengono delimitati dall’Egam gli standard di qualità per la gestione del servizio.

“Il compito che ci aspetta – ha dischiarato Ruscetta ai nostri microfoni – non è certamente dei più agevoli. Si tratta di mettere su una struttura, prevista dalla legge nazionale, che dovrà prendersi in carico la gestione della rete idrica e fognante di tutta la regione. Voglio ringraziare la Conferenza dei sindaci – ha proseguito Ruscetta – che all’unanimità si è espressa in favore della mia persona. Sono rimasto favorevolmente colpito da questo atto di fiducia nei miei confronti e mi auguro di poter ripagare con impegno e risultati. Auspico scelte condivise e la collaborazione di tutti per poter programmare e portare avanti un discorso molto complesso.”

Il primo obiettivo da raggiungere?

“Li fisseremo a breve, intanto bisogna completare l’organizzazione per arrivare al gestore unico. Al momento abbiamo ancora un direttore protempore (il commissario ndr) che resterà in carica fino a quando il nuovo organismo – ha concluso il sindaco di Bojano – non sceglierà il nuovo direttore generale.” dim