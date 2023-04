Efficienza energetica e rinnovabili, Energy Time è l’unica azienda molisana nella classe “Elite” di Borsa Italiana

Nata nel 2007 con sede principale a Campobasso, si rivolge al mercato domestico e a quello delle imprese artigianali ed industriali costruendo grandi impianti a terra con un’offerta sempre più ampia di soluzioni per l’efficientamento energetico

Energy Time, azienda nata nel 2007 con sede principale a Campobasso il cui amministratore unico è Marco Pulitano, è fornitrice leader di sistemi ad energia solare di alta qualità nel settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica commercializzando ed installando grandi impianti fotovoltaici e termici a terra. Si rivolge al segmento del mercato domestico ed a quello delle imprese artigianali ed industriali pure, distribuendo anche soluzioni e prodotti per l’efficientamento energetico.

Negli ultimi 15 anni ha realizzato oltre 150 Megawatt di impianti e, allo stato attuale, è in costante espansione nelle commesse e sui mercati nazionali ed internazionali con ben 100 Megawatt di impianti in costruzione ed ha tra i suoi partner la LONGi Green Energy Technology, azienda leader mondiale nel settore. L’esperienza e le competenze acquisite nel tempo hanno permesso alla Energy Time di ampliare la propria offerta con ulteriori soluzioni per l’efficientamento energetico.

Ma c’è di più. La Energy Time è l’unica azienda molisana presente nella classe “Elite”, il cui ingresso è stato ufficializzato lo scorso 15 novembre nella 21esima. Il programma “Elite”, lanciato da Borsa Italiana nel 2012 e oggi parte del Gruppo Euronext, è l’ecosistema che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici. La mission di “Elite”, dunque, è di supportare le aziende come la Energy Time nella crescita sostenibile di lungo periodo, accelerando il processo di accesso a capitali, competenze e networking.