Efficienza amministrativa, Molise maglia nera: «Siamo in zona critica»

Il rapporto di Fondazione Etica classifica la nostra regione all’ultimo posto: «Un serio problema di trasparenza e di efficienza»

Toscana e Lombardia sono le prime Regioni in Italia mentre il Molise si classica all’ultimo posto. È il rapporto di Fondazione Etica che ha misurato e confrontato il rating pubblico (qualitativo) delle Regioni italiane per l’efficienza della macchina amministrativa. Il rapporto, presentato a Firenze, misura la capacità degli enti di raggiungere gli obiettivi prefissati, l’autonomia finanziaria, la spinta all’innovazione, la capacità di erogare servizi ai cittadini e alle imprese.

I risultati del Rapporto confermano, purtroppo, il luogo comune secondo cui le Regioni del Nord sono più trasparenti e performanti di quelle del Sud: nessuna Regione settentrionale, infatti, risulta al di sotto della sufficienza, anche se alcune, come Piemonte e Liguria, non vanno oltre la classe di Rating Satisfactory. Su una scala da 1 a 100 le regioni Toscana e Lombardia hanno ottenuto entrambe 75 punti mentre il Molise chiude la classifica con soli 19 punti. Nella graduatoria stilata da Fondazione Etica, l’Emilia Romagna ha 71 punti, il Veneto 64, la Liguria e le Marche 59, il Lazio 58, il Piemonte 57 punti, l’Umbria 49, Campania ed Abruzzo 46, la Puglia 39, la Basilicata 33 e la Calabria 31 punti.

Secondo il report la Toscana è prima, a pari merito, nell’autonomia finanziaria, eccelle per l’autonomia impositiva, per l’informatizzazione delle procedure, per la presenza della banda larga, per la gestione del patrimonio immobiliare e per i tempi medi di pagamento ai fornitori. «La Toscana è una Regione che ha puntato molto sulla modernizzazione e sulla partecipazione» ha spiegato Paola Caporossi, vicepresidente di Fondazione Etica.

Dall’altra parte della classifica il Molise, invece, con i suoi 19 punti, è in area critica. Le Regioni meridionali ottengono uno score non solo sotto la media RSO (Regioni a Statuto Ordinario), ma addirittura insufficiente. «Quattro di esse (Molise, Calabria, Basilicata e Puglia) scendono pericolosamente in area critica, contraddistinta da Rating in classe Poor» si legge nel rapporto. «Il Molise, infine, non è solo ultima nella graduatoria delle RSO, ma, con uno score pari a 19 su 100, scivola in classe Fallible, quella di massima allerta nella scala del Rating Pubblico, mostrando un serio problema sia di trasparenza che di efficienza».