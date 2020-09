Effettuati i tamponi sui contatti del quarto positivo di San Martino

“Il Dipartimento di Prevenzione della Asrem in riferimento ai tamponi effettuati nella giornata di sabato -ha fatto sapere il sindaco di San Martino in Pensilis, Giovanni Di Matteo- ci ha comunicato un altro caso di positività di una nostra concittadina. Si tratta di un familiare della operatrice della Casa di Riposo di Portocannone. Sta bene ed è stata posta in isolamento. È il quarto caso nella nostra comunità.

Oggi i sanitari dell’Asrem hanno effettuato i tamponi a familiari e persone che hanno avuto contatti con i soggetti positivi. L’esito dei tamponi effettuati è previsto nell’arco delle prossime 24/48 ore. Prego tutti di avere massimo senso di responsabilità e fiducia nelle istituzioni sanitarie.