Effettuata la sanificazione, riapre il palazzetto dello sport

L’assessore allo sport del Comune di Isernia, Antonella Matticoli, informa che è stata effettuata la completa sanificazione del Palazzetto dello sport ‘Fraraccio’ e che da oggi in linea con i provvedimenti dei governi centrale e regionale, riprenderanno gli allenamenti di ginnastica artistica, ginnastica ritmica e badminton. «Il Comune – ha dichiarato l’assessore –, preso atto delle Linee Guida da osservare per la riattivazione delle palestre, si è immediatamente organizzato per la riapertura del Palazzetto dello sport, giacché sono tanti coloro che hanno atteso per mesi di poter tornare ad allenarsi. Com’è noto, la pratica sportiva e l’attività motoria rivestono una grande importanza per la salute e il benessere fisico, per cui sono compiaciuta della riapertura del Palasport isernino e, con l’occasione – ha concluso Matticoli –, auguro una ‘buona ripartenza’ alle società, agli atleti e a tutti coloro che frequenteranno il nostro Palasport». Stante l’emergenza sanitaria ancora in corso, il Palasport verrà riaperto sulla base delle specifiche indicazioni contenute nella sezione “Palestre” delle Linee Guida allegate all’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 32 del 28 maggio.