“Effe³ arte-musica-natura” dall’8 al 9 agosto a Frosolone

Effe ³ è un festival che lancia le sue prima date l’8 e il 9 agosto a Frosolone con l’intenzione di promuovere l’arte sotto ogni suo aspetto. In particolar modo l’arte contemporanea.

Ideato dall’associazione “Complementari” di cui fanno parte Maria Elena Ricciuto, Alicya Ricciuto e Davide Ferretti. Due sorelle gemelle frosolonesi e un amico di vecchia data campobassano.

L’associazione nasce da un forte amore per la nostra terra, dalla volontà di riappropriarci di un territorio che ha caratterizzato l’infanzia mia e di mia sorella che si concretizza nella riqualificazione di uno spazio naturale verde a due passi da casa. Il luogo in questione sono “le fonticelle”, vecchio sentiero mulattiero utilizzato in passato dai contadini per raggiungere paesi limitrofi con i propri animali, per recarsi ai mercati e alle fiere.

Dai racconti dell’infanzia di nostra madre, c’erano mercanti che raggiungevano Frosolone tramite questa strada; signore con vecchi vestiti neri con ceste in vimini posate in testa contenenti origano, polli, piantine e varie verdure da vendere al mercato, uomini con i propri muli, asini e cavalli venivano per sistemare zoccoli degli animali e rifare le selle (vard) e i collari degli animali. Le fonticelle si strutturano in un sentiero lungo circa 150m

con uno spiazzale alla fine in cui c’è una piccola fonte d’acqua, da qui il nome Fonticelle.

Spazio utilizzato anche per tosare le pecore, fare il bucato e far riposare gli animali al fresco. L’imbocco è a ridosso della strada principale di Frosolone, dove si trova casa nostra e quindi dove io e mia sorella passavamo tutta la nostra infanzia, un posto del cuore e un rifugio sicuro.

Luogo che durante gli anni abbiamo trascurato e abbiamo riscoperto nel 2020 in piena pandemia quando ci siamo ritrovati a riconsiderare i nostri spazi quotidiani ampliandoli proprio in quel luogo che ormai era rimasto solo nella nostra memoria di bambine.

Questo è solamente l’inizio di un percorso che poi ha affondato le radici nell’arte e nella natura come seme creatore. Così nasce uno spazio che con la sua semplicità e naturalezza vuole diffondere bellezza attraverso l’arte. Esposizioni artistiche, momenti musicali, presentazioni letterarie e talk, che si adattano agli spazi comodi nella natura in allestimenti all’aria aperta.

L’arte è stata da sempre pura bellezza, ogni piccola cosa che l’occhio umano riesce a cogliere portandola fuori dal reale “divinizzandola”. In questo tempo sfuggente abbiamo ritrovato nella natura una forza immane di rinascita e creazione, ed è attraverso di lei che parleremo di arte.

Un luogo, il nostro, che vuole aprire un dialogo continuo tra uomo e natura attraverso l’arte.

Il progetto consiste nel creare una residenza d’artista in cui gli artisti verranno ospitati e invitati a calarsi completamente in questo luogo e a conoscerlo sotto ogni aspetto.

Giornate che serviranno per condurli alla creazione di un’opera che verrà poi esposta alle Fonticelle e raccontata durante la giornata di apertura del festival (8 agosto) attenendosi alla tematica fondamentale del progetto.

Tematica progettuale: Con il recupero delle fonticelle, abbiamo raggiunto il ritrovamento di una parte di storia personale, così come di una parte di storia personale. In questo modo si cerca di rivalorizzare quegli aspetti profondamente legati ad un patrimonio materiale ed immateriale che caratterizza Frosolone e in particolar modo il territorio dell’entroterra molisano. Questo processo vuole altresì condurre le persone verso un’analisi non solo nei confronti del proprio territorio ma verso un concetto di riappropriazione e riconsiderazione del proprio corpo e della propria anima nei confronti della parola casa.

Mettiamo radici in qualsiasi cosa sentiamo appartenerci, che essa sia in un concetto, luogo,oggetto, colore, emozione o modo di vivere; tutti elementi che creano una familiarità, spazi in cui ci ritroviamo, ragion per cui ci fanno sentire a casa. Le fonticelle accolgono le pause di ognuno di noi, in un luogo dove potersi interrogare, rivalutare cosa per noi è davvero casa.

LA PRIMA GIORNATA

Rivolta all’arte contemporanea accoglie quattro artisti italiani molto giovani conosciuti di recente. Gli artisti interverranno sul luogo e interagiranno con il pubblico per instaurare quel rapporto fondamentale nell’arte contemporanea tra artista e pubblico. Si tratta di Thomas Berra, Aronne Pleuteri, Raffaele Vitto e Aurora Avvantaggiato. Ad accompagnare la serata musica di Michele Regini, Luciana Patullo in arte Luci.

THOMAS BERRA: nasce a Desio (MB) nel 1986, vive e lavora a Milano ed a Helsinki.

Thomas Berra è un pittore, ha studiato all’accademia di Belle arti di Brera di Milano, attualmente rappresentato dalla galleria UNA di Piacenza, Casa d’arte San Lorenzo di San Miniato, ROOM galleria di Milano e dalla fondazione Pastificio Cerere di Roma. Thomas crea un rapporto tra i suoi soggetti e l’ambiente perché è proprio lì che si annida il mistero e si svela. Considera la sua pittura un atto rivoluzionario in un mondo carico di installazioni e manufatti.

ARONNE PLEUTERI:

Nasce il 7 Aprile 2001 a Erba. Ha modo di osservare le acque stantie dei laghi della zona e di frequentare i loro silenziosi abitanti. Grazie a questo silenzio inizia a suonare il flauto traverso e grazie a queste frequentazioni alle medie vince per tre anni di fila il prestigioso premio di pittura estemporanea del lago di Alserio. Reduce da queste grandiosi vittorie, si convincerà nel 2019 ad iscriversi all’Accademia di Belle Arti di Brera. Avendo avuto modo di conoscere la fauna cittadina, molto silenziosa degli amici brianzoli, decide di trasferirsi a Milano nel cui baccano vive e lavora. Accumula svariate mostre collettive e a Febbraio 2022 presenta la sua prima personale a Spazio Su di Lecce, dove prende in giro la morte e la sua sudditanza. Due artisti che collaboreranno insieme presentandosi in due momenti partecipativi. Propongono delle sperimentazioni sonore e visive dove si richiede la partecipazione del pubblico. Si presenta come una passeggiata nel senso più ampio del termine.

RAFFAELE VITTO:

Nasce a Canosa di Puglia nel 1993. Ha conseguito il diploma Accademico in scultura nel 2020, il suo lavoro è caratterizzato dal recupero di elementi agresti, appartenenti al proprio vissuto, in particolare la terra, la stessa che coltiva sin da piccolo con la sua famiglia. Questo gli rende tangibili le sue riflessioni, rivolte i n primo luogo al bisogno di ritrovare quell’armonia perduta con l’elemento naturale.

Sondando le dinamiche che governano il rapporto uomo-natura/contadino-terra. Partecipa a diverse mostre collettive e negli ultimi tempi si confronta con il panorama internazionale grazie a diverse residenze artistiche che lo vedono nella collezione permanente della National Gallery di Tirana, e alla realizzazione di un’opera site specific per la Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro di Bologna.

Anche in questa occasione lavorerà con la terra del luogo, inserendosi perfettamente nella natura stessa in qualità di artista che riflette e crea creando dei contatti essenziali per la sua produzione artistica.

AURORA AVVANTAGGIATO:

Aurora Avvantaggiato nasce a Taranto nel 1994, diplomata al liceo artistico “Lisippo” di Taranto, si laurea successivamente nel 2019 in Scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Bari. Nel 2018 lavora a Bruxelles presso lo studio di Hans Op de Beeck, artista visuale, vincitore del premio Pino Pascali 2017.

Scultrice ed artista visiva vive e lavora tra Taranto e Grottaglie, dove è co-fondatrice di Cave Contemporary, studio di coworking e ceramica artistica contemporanea.

Partecipa a diverse manifestazioni d’arte contemporanea internazionali e simposi di scultura su pietra, tra i più importanti il XXIV Simposio di Scultura del Friuli Venezia Giulia a Vergnacco, (Udine). Il suo lavoro è sensibile alle serie problematiche ambientali legate alla sua città natale, evidenziando nelle sue opere i processi di trasformazione (costruzione e distruzione) che intercorrono tra ambiente urbano, rurale e essere umano.

Interverrà con opere scultoree in esposizione, che fanno riflettere su tematiche molto attuali sempre in rapporto all’ambiente e alle sue rispettive relazioni con l’essere umano.

LA SECONDA GIORNATA

La seconda giornata è rivolta ad un concerto musicale che coinvolge artisti del territorio e non. Aperto da Francesco Simonelli di campobasso, …… in apertura a Luca Carocci con la sua Band.

LUCA CAROCCI

E’ nato ad Artena, un paesino “di pietra e briganti” in provincia di Roma. Suona la chitarra, canta e scrive da quando, durante un soggiorno nello Sri Lanka, con l’oceano davanti agli occhi ed un viaggio da raccontare, incontra dei musicisti. La filosofia di vita di Luca Carocci è tutta racchiusa nel pensiero che recita: “se ho perso delle cose per andare a vedere cose che dovevo vedere…erano cose che andavano perse”. È finalista della XXVII edizione di musicultura. Componenti della Band: José Ramón Caraballo Armas, musicista cubano polistrumentista, collabora accompagnando famosi artisti nel panorama italiano. Da più di 18 anni fa parte della Bandabardò. Matteo Pezzolet al basso, impegnato in numerose collaborazioni e progetti. Ad accompagnare entrambe le serate, musica, degustazioni di vino e prodotti locali. A seguire Dj set come per ogni ogni festival che si rispetti.