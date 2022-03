Educazione finanziaria per i giovani, approda al “Mario Pagano” la “Global Money Week”

Alcuni esperti del settore hanno incontrato gli studenti sui principali strumenti finanziari che sono a disposizione di tutti nel mercato regolamentato

Conoscere la finanza è oggi come saper leggere e scrivere per interpretare la realtà e fare scelte consapevoli, come persone e come cittadini. È il focus della Global Money Week 2022, che si svolge dal 21 al 27 marzo, ovvero la settimana dedicata all’educazione finanziaria dei bambini e dei giovani in tutto il mondo, cui partecipa anche il liceo Scientifico del Convitto nazionale “Mario Pagano” di Campobasso nell’ambito del PCTO, percorso per le competenze trasversali e l’orientamento.

Questa mattina, nell’Aula Magna del Convitto, gli esperti del settore, Francesco Manocchio e Ugo Puca, già seguiti dagli studenti con Economic@mente e accolti dalla Rettrice, Rossella Gianfagna, hanno tenuto un incontro con gli studenti.

La manifestazione, promossa dall’Ocse-Infe e coordinata in Italia dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin), torna quest’anno con il tema “Costruisci il tuo futuro, gestisci bene il tuo denaro (Build your future, be smart about money)” ricordando che il tempo è una risorsa in mano ai giovani e il futuro appartiene, in particolare, a loro.

In questo contesto, è stata proposta l’introduzione dell’educazione finanziaria nelle scuole anche in Italia, come già avviene in altri Paesi, in commissione Istruzione e Beni Culturali del Senato nell’ambito della discussione sui tre disegni di legge in materia.