Educati al male

di Sergio Genovese

Pochi hanno l’ansia di mettere in evidenza che la Società dell’edonismo e dell’apparire si ciba, con voracità, di sentimenti proiettati verso il male e la cattiveria. Purtroppo, come dicono gli esperti, i social sono diventati una palestra assai funzionale per allenarsi giornalmente a costruire invidia che diventa odio che diventa violenza verbale. Ci siamo talmente abituati a certe condizioni di vita al punto che non stimolano più neanche la minima riflessione. Il punto è che ormai tutto quello che facciamo deve finire nel tritacarne delle piazze virtuali, tutti si sentono in diritto di esprimersi su qualsiasi argomento che potrebbe essere anche comprensibile, quello che non si può tollerare è che la divergenza di opinione, quasi subito diventa offesa e poi insulto. Nani o giganti che siano, i “socialmen” vivono di questo. Come se fossimo calamitati chissà da che cosa! Nella giornata, un tuffo su Facebook o su Instagram viene assicurato altrimenti ci si priverebbe di uno spazio attrattivo per far apparire incompiuta quella stessa giornata. Se si dovesse commentare anche un articolo come il mio ci sarebbe sempre un misirizzi che salterebbe l’argomento trattato per iniziare ad insultare l’autore dello scritto.La cosa che più infastidisce è che tutti più o meno concordano sull’analisi rappresentata ma nessuno fa nulla per invertire la tendenza. Tantissimi navigatori della rete usano generalità false. Un simile comportamento è la dimostrazione che gli stessi occupano gli spazi a disposizione per creare tensione e fomentare odio altrimenti che bisogno ci sarebbe di nascondersi? C’è davvero da preoccuparsi perché i nostri ragazzi sull’esempio di certi adulti controproducenti, travalicano con la immaturità che gli è propria, tante altre barriere sino a mandare in giro per il mondo le foto della propria fidanzata in abbigliamento osé solo per fare un banale esempio. Dunque abbiamo abbandonato le piazze delle nostre città quelle nostre sempre abbastanza fredde, per popolare quelle virtuali che, in un mondo prodigo di egoismi ed isolazionismi, sembrano essere fatte a proposito per incattivirci, per farci diventare invidiosi e presuntuosi. I social sono per certi versi i polmoni del nostro ego, anzi del nostro super ego. Quel confronto che avrebbe dovuto aprirci per migliorare il nostro senso di pluralismo e di tolleranza ha finito per sortire l’effetto inverso con la tendenza di educarci sempre di più al male.