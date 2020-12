Educare alla bellezza, un argine al disagio giovanile

“Alesia ed i suoi compagni di viaggio” ospitano, nella consueta rubrica settimanale, il prezioso contributo del caro amico Giulio Mannucci, che di cuore ringraziano

“E’ vero, principe, che una volta avete detto che il mondo sarà salvato dalla bellezza?” chiedono a Miškin, protagonista de l’Idiota di Dostoevskij. E’ una frase famosa e intrigante, che affascina perché la bellezza ha significati profondi ed in parte misteriosi. E’ bello ciò che piace universalmente, senza alcun ragionamento, una bellezza che di per sé avvince e intenerisce, come il volto di una donna, le sfumature di un tramonto, il sorriso di un bambino. L’incontro tra bellezza e bene ha il potere di ricomporre in un’unità armonica il disordine della realtà, il bene infatti, come intuizione naturale, attraversa le culture ha una sua bellezza risolutrice, come un atto di giustizia, una carezza, un gesto di generosità. Ed ancora verità e bellezza, Platone riteneva che compito dell’uomo fosse superare la verità mutevole e imperfetta dell’esperienza quotidiana per penetrare l’essenza delle cose (le idee) e contemplarne la bellezza perfetta “Il bello è lo splendore del vero”.

C’è infine una forma di bellezza che corrisponde più di altre alla sensibilità dei bambini e dei giovani: la bellezza come stupore, la meraviglia di fronte al mistero della natura, la gioia per una intuizione felice, il brillare degli occhi per un successo. La vita che si fa strada, nella mente, nel cuore e nel corpo dei ragazzi, si nutre di questa emozione di pura bellezza. “Guarda, ho fatto un lavoro bellissimo” mi dice spesso la mia nipotina mostrandomi orgogliosa un disegno o la pagina del suo quaderno. Lo sguardo felice di un bambino che apprende, che scopre in sé questa capacità e la manifesta è un momento di impagabile bellezza. Ricorda il cinema di Terrence Malick, l’ ”Albero della vita” in particolare, con le lunghe sequenze che accostano lo stupore per la forza vitale della natura alla scoperta della profondità del proprio mondo interiore.

Lo stupore è una emozione sempre presente nei bambini piccoli, nel loro incessante esplorare ed apprendere, quando tutto ciò che sperimentano ed incontrano, tutto ciò che è significativo per loro viene immesso nell’asse centrale del conoscere, strumento decisivo per orientarsi nel mondo, per agire con efficacia, per relazionarsi, per sopravvivere.

Questa forza primaria dell’esperienza è una risorsa decisiva da coltivare nelle nostre scuole, la bellezza dello sguardo del ragazzo che apprende è il miglior alleato degli insegnanti, un potente antidoto rispetto all’insorgere del disagio giovanile. Finché permane quello sguardo gli apprendimenti che nella scuola si formano hanno una luce di verità e di bellezza, vengono collocati nell’asse principale dell’incontro con il mondo, come lenti che illuminano e interpretano la realtà.

L’insegnante può essere il regista di questo processo, attento ad alimentare l’interesse dei ragazzi, pronto ad osservarli per cogliere ogni sfumatura, rafforzare, correggere senza giudicare, sostenere, prendersi con tatto cura del disagio. Soprattutto la domanda da porsi è “Quale esperienza posso proporre per attivare nella mente dei ragazzi quel processo logico, quell’apprendimento che vorrei determinare”. Perché non basta un programma ambizioso ricco di contenuti e chiare spiegazioni, i ragazzi non sono semplici vasi da riempire, le parole non sono sufficienti, i ragazzi hanno bisogno di agire, elaborare, di confrontarsi nell’azione con compagni e insegnanti. Da queste motivazioni ha preso forza con J. Dewey alla fine del 1800 l’idea della scuola laboratorio e a questi principi si ispirano con i necessari adattamenti gli attuali programmi di studio dei vari ordini di scuola. Per la verità oggi si chiamano “indicazioni” e non programmi, proprio per sottolineare la libertà dell’insegnante di organizzare nel modo più efficace il proprio percorso, modellandolo sulle caratteristiche dei suoi studenti, utilizzando tutti gli spunti possibili che provengono dall’ambiente naturale e sociale per rendere vivace e significativo l’insegnamento.

Vi sono diversi modi per coltivare la bellezza nella scuola, proviamo a capirci con alcuni esempi. Il primo affronta il problema centrale del metodo di insegnamento, è tratto dalla scuola dell’infanzia e fa riferimento agli studi, negli anni ’80, di due ricercatrici argentine E. Ferreiro e A. Teberosky. Si chiedevano che cosa poteva pensare un bambino di questi strani segni che chiamiamo scrittura e attraverso quali fasi il suo pensiero si avvicina ad un’idea corretta. Hanno così descritto una precisa evoluzione concettuale: c’è un primo momento in cui egli si rende conto che esiste questo oggetto, la scrittura, e lo riconosce distinguendolo dal disegno, pensa che la scrittura di un nome sia tanto più grande quanto è grande l’oggetto a cui si riferisce (uno scritto lungo per RE ed uno breve per FORMICA); comprende poi che la lunghezza dello scritto dipende dal suono di una parola; inizia a riconoscere suoni simili e dopo varie tappe intuisce che ogni segno della scrittura corrisponde ad un singolo suono. A questo punto è pronto per imparare a leggere nella scuola primaria. Bene cosa fa la maestra, spiega al bambino queste differenze e lo guida esercitandolo? No, semplicemente riempie l’aula di parole scritte, con cartellini sulla porta, sulla finestra, il nome di ogni bambino accanto al loro simbolo… Inviterà il bambino a scrivere sotto ogni suo disegno cosa ha rappresentato, “Scrivi come vuoi, mi piace come scrivi”; i bambini si confrontano tra di loro e commentano; si gioca con le parole cercando le rime, si imparano filastrocche. Attraverso molti stimoli, nel costante confronto con i compagni e sotto la regia accorta dell’insegnante, il bambino progredisce di scoperta in scoperta, e ciò che apprende lo riempie di gioia perché nasce da lui. L’insegnante non elargisce la sua conoscenza invitando il bambino ad imitarla, ma crea le condizioni perché lui stesso scopra la strada giusta e si riempia gli occhi di quello stupore che lo rende fiero e gli consolida una positiva immagine di sé.

Si può obiettare che nella scuola dell’infanzia è più facile, ma non è vero! Ad ogni livello di scuola almeno una parte del programma potrebbe essere gestita in modo da favorire questo personale processo di scoperta che nasce dall’affrontare problemi, confrontarsi, sperimentare. Vale la pena di citare il progetto LSS (Laboratori del Sapere Scientifico), promosso dalla Regione Toscana in oltre 150 istituti scolastici, che ha impegnato gruppi di docenti a progettare e realizzare percorsi didattici di tipo laboratoriale ed induttivo, esperienze che considerano l’apprendimento non come comunicazione di verità costituite, ma come il risultato di una ricerca personale e di gruppo. Novanta di questi istituti dopo il triennio di attività previsto si è riunito in una rete e prosegue questa metodologia, documenta le esperienze e le mette a disposizione di tutti in un archivio digitale attivo sul sito istituzionale della Regione Toscana.

Un altro esempio è offerto dall’ITT Marco Polo di Firenze dove si è ripensata radicalmente la configurazione degli ambienti scolastici: le pareti esterne completamente affrescate con grandi murales; l’interno reso suggestivo da continui richiami al “Piccolo principe”; una sala che si può illuminare con vari colori e tonalità, dedicata a momenti di condivisione e riflessione; un lungo corridoio offre agli estremi vedute contrapposte della Luna e della Terra, sullo sfondo dello spazio infinito; nel cortile il ponte stilizzato di una nave, allestito come aula all’aperto, “La nave dei sogni dei migranti”. Ed infine per fare sul serio e testimoniare la fedeltà a valori educativi, due scelte radicali: da un lato l’attivazione di una scuola di italiano per stranieri sul modello delle “Penny Wirton” ideate da Eraldo Affinati, dall’altro il rifiuto all’ingresso della polizia nella scuola per ispezioni antidroga, non per ostilità verso le forze dell’ordine, ma per mantenere un rapporto di fiducia tra ragazzi e scuola ed agire entro questa affidabilità leale con una robusta azione educativa affidata a gruppi di docenti e psicologi.

Ed infine il grande campo delle emozioni, che è oggi oggetto di ottimi percorsi didattici, soprattutto nella scuola dell’infanzia e della scuola primaria. E’ molto importante per il bambino arrivare a riconoscere le proprie emozioni, cercare le parole per esprimerle, osservare la mimica allo specchio e sulla faccia dei compagni, ridere insieme delle paure e condividere le gioie. Tutto ciò produce una migliore accettazione di sé, il rispecchiamento nelle emozioni dei compagni alimenta l’empatia. Anche la bellezza genera emozioni ed è bello soffermarsi, commentare, comunicare questa percezione sottile di meraviglia. Si affina così una sensibilità che accompagna e sostiene l’esperienza della vita. In tal modo anche i ragazzi più fragili scoprono il piacere di coltivare una zona delicata e preziosa del loro animo, si prendono cura di sé e incrementano la loro identità. Nella scuola superiore la bellezza come emozione non ha percorsi dedicati, ma si incontra in molti frammenti culturali, dalla poesia all’arte, e spesso si accende luminosa. In città come Firenze sono poi possibili esperienze particolari quali svolgere l’alternanza scuola lavoro come guide per i turisti a Palazzo Vecchio, agli Uffizi, o nelle mostre temporanee di Palazzo Strozzi. Non c’è modo migliore per comprendere un quadro che spiegarne significato e bellezza ad altri. Nel 2016 una quinta ITI dell’istituto Balducci, che dirigevo, fu invitata ad un incontro ristretto, agli Uffizi, con il musicista Ezio Bosso ed il direttore Eike Schmidt. Volevano studenti che non avessero studiato arte, per riportare concezioni della bellezza provenienti dal mondo giovanile, senza influssi nozionistici. Bosso per primo raccontò di sé dei suoi problemi e di ciò che la musica significava per lui ed anche i ragazzi si aprirono, stimolati dall’ambiente e dalla semplicità dei due interlocutori.

E’ possibile oggi dare spazio al mondo delle emozioni, fare della scuola un luogo di sperimentazione permanente, un ambiente bello dove si è accolti ed ascoltati, che ci mette alla prova in percorsi densi di significato? La risposta è sì, in molte scuole già questo accade, anche in modo parziale e frammentato, ma accade. Si avverte però la necessità di un movimento culturale e di politiche illuminate che diano una forma organica a questo disegno. Ma bisogna affrettarsi: oggi il 24 % dei ragazzi che entrano alla scuola superiore abbandona gli studi prima della quinta (ben uno ogni quattro!) e i NEET, i giovani che non studiano e non lavorano, sono il 22% della fascia tra i 15 ed i 29 anni. Questo spreco di risorse umane, questa dose insopportabile di infelicità grava sui nostri giovani ed ha bisogno di una reale mobilitazione.

Dirigente scolastico, ha lavorato a lungo nelle scuole primarie e per 14 anni in un istituto superiore. Collabora con la rivista “Testimonianze” ed è ora presidente di un’associazione che gestisce corsi per adulti, la “Libera Università della Valdisieve”.