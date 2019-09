EDITORIA, COLPO MORTALE

Il Consiglio regionale si appresta ad approvare l’ennesima modifica alla legge in materia per favorire alcuni editori a danno di altri. Appello ai consiglieri ed al Prefetto

Gentili lettrici e lettori,

abbiamo sacrificato una pagina del nostro giornale per evidenziare il nostro disappunto e la nostra rabbia nei confronti del Consiglio regionale che si appresta ad approvare un’ennesima modifica alla legge sull’editoria al solo fine discriminatorio ed evidente di agevolare alcuni editori a danno di altri.

La modifica in discussione rende ancora più complicata la complessa situazione in materia di aiuti all’editoria e lo fa malgrado le osservazioni ed i suggerimenti raccolti in audizione dalla Quarta Commissione consiliare. Le modifiche in discussione, inoltre, hanno il solo scopo di aggirare le osservazioni già fatte dallo Stato sulla precedente legge regionale che hanno portato all’impugnativa di essa davanti alla Corte Costituzionale e comportano ulteriori disparità di trattamento tra gli operatori.

Si fa appello alla sensibilità dei consiglieri regionali e alla loro onestà intellettuale e si chiede un intervento del Prefetto.

L’EDITORE