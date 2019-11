Edilizia sportiva, a breve i lavori al campo da calcio

VINCHIATURO. Dopo il Palasport, il campetto da Volley/Basket in Villa Comunale e la riqualificazione del Campo da Tennis, ora tocca al Campo di Calcio Comunale. Ad annunciarlo il sindaco di Vinchiaturo Luigi Valente.

«Tra poco inizieranno i lavori di messa a norma e rigenerazione dell’impianto sportivo per il calcio a 11 collegato ai campi di calcio a 5 e di tennis» – ha spiegato il primo cittadino.

«Saranno riqualificati e messi a norma gli spogliatoi, la tribuna per 5 mila posti, gli accessi all’impianto, il manto in erba naturale con sistema automatico di irrigazione, area di allenamento, aree esterne, e anche il locale spogliatoi dei campetti da tennis e calcio a 5. Entro l’autunno 2020 contiamo di poter offrire ai cittadini un altro luogo per fare sport ed organizzare eventi in totale sicurezza, grazie al finanziamento regionale del 2017».

Insomma, una buona notizia per i cittadini di Vinchiaturo che potranno continuare a usufruire di impianti sportivi rinnovati. Il sindaco Valente sin dal suo insediamento ha puntato molto sull’impiantistica sportiva. Gianluca Caiazzo