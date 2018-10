Edilizia scolastica, al via il dibattito in Consiglio regionale

Fissato per questa mattina dal Presidente Salvatore Micone, il Consiglio Regionale del Molise. L’assemblea è chiamata a discutere di un unico argomento, vale a dire la sicurezza delle strutture scolastiche molisane. La richiesta di una seduta monotematica sullo scottante argomento che attanaglia non solo la nostra regione ma un po’ tutto lo stivale, è stata avanzata dai consiglieri del MoVimento 5 Stelle. Il dibattito in aula è appena iniziato (12.30) preceduto da una manifestazione di protesta al di fuori dell’aula di Palazzo Moffa dei lavoratori ex Ittierre che, ridotti allo stremo, non percepiscono l’indennità di mobilità da circa quattro mesi.

Nel video, l’intervista a Nicola Simonetti, referente regionale del comitato nazionale Scuole sicure.