Edilizia sanitaria, 46 milioni al Veneziale. Felice: “Intervento solo nel 2029”

È stato approvato nella Conferenza Stato-regioni il decreto del Ministero della Salute che individua oltre 100 interventi nei settori dell’edilizia sanitaria per un impegno di novecento milioni di euro per oltre 100 progetti di edilizia sanitaria. “È quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute approvato oggi dalla Conferenza Stato-Regioni – afferma Nicola Felice del Comitato San Timoteo – I fondi sono stati previsti dalla legge di bilancio 2019 finalizzati alla realizzazione dei progetti previsti nel periodo 2019-2033.

Tra gli oltre 100 progetti per il Molise è previsto solo l’intervento di adeguamento strutturale del Presidio Ospedaliero “Veneziale” di Isernia per l’importo di poco superiore a 46 milioni di euro ripartiti in cinque anni, Per realizzare i lavori previsti occorre attendere molti anni, poiché a differenza di altre regioni per il Molise, premiato con un unico intervento, il primo finanziamento si avrà solo nel 2029.Dispiace constatare che al Presidente Toma, in sede di conferenza, nell’approvazione non è riuscito, come annunciato, far modificare la bozza degli interventi all’epoca resa nota dal Ministero della Salute”.