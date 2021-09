Ecocentro, si torna all’orario invernale. Ecco i dettagli di apertura dal lunedì al sabato

Si torna all’orario invernale nell’utilizzo dell’ecocentro di via Arti e Mestieri. A comunicarlo la Rieco Sud. “Si avvisano i cittadini che venerdì primo ottobre entrerà in vigore l’orario invernale dell’ecocentro e dell’ecosportello in via Arti e Mestieri, 27.

Il nuovo orario sarà: dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

Questo orario resterà in vigore fino al 31 marzo 2022″.