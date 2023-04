Continua l’impegno della Procura della Repubblica di Isernia per la sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare attenzione rivolta ai cantieri edili ecobus 110 per cento. Rilevate dal Carabinieri del Nil diverse infrazioni che hanno portato alla sospensione di attività per tre cantieri edili operanti nel capoluogo pentro ed uno a Carpinone. Diverse le sanzioni per violazione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro.