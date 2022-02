Ecobonus, il Consiglio regionale: “Potenziare la detrazione fiscale per imprese e cittadini”

Approvata all’unanimità la mozione nella seduta monotematica. Il M5S: “Garantire il diritto alla casa per tanti molisani deve essere una priorità di tutti. Ora la Regione compia tutti i passaggi”

Potenziare l’incentivo della detrazione fiscale a favore di imprese, i professionisti e semplici cittadini per gli interventi di efficientamento energetico, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici portando l’aliquota di detrazione fino al 110 %. È l’obiettivo della mozione, approvata all’unanimità dal Consiglio regionale del Molise, durante la seduta monotematica – chiesta dai gruppi di minoranza M5S e Pd – sull’Emergenza abitativa, la gestione degli II.AA.CC.PP-Eres e la Programmazione degli interventi di riqualificazione energetica e sismica inerenti il superbonus 110%. L’assise, dunque, ha impegnato il presidente della giunta, Toma, ad attivare interlocuzioni con il Governo nazionale affinché, attraverso un decreto legge venga superato il blocco delle cessioni multiple dei crediti relativi ai bonus edilizi e dato mandato al presidente della III Commissione di audire i Commissari degli Iacp, il direttore del IV Dipartimento della Regione per approfondire la questione.

“La mozione approvata oggi – hanno scritto i consiglieri pentastellati in una nota – può rappresentare per il Molise un passo avanti sul piano sociale, edile ed energetico. Questo a patto che la Regione compia tutti i passaggi necessari a promuovere il maggior utilizzo possibile della misura, anche nell’edilizia popolare. In questo modo, infatti – hanno spiegato – garantiremo a tante famiglie alloggi migliori, più vivibili, più sicuri sul piano sismico e più efficienti a livello energetico. In queste settimane ci siamo confrontati con inquilini e imprese, abbiamo presentato proposte e abbiamo ottenuto un Consiglio monotematico per dare al tema il tempo e l’attenzione che merita. Far di tutto per garantire il diritto alla casa di tanti molisani dev’essere una priorità di tutti, a maggior ragione se ciò comporta risparmio energetico e sicurezza antisismica, promuovendo la misura-traino della ripresa del Paese. È un’occasione storica – hanno concluso gli esponenti M5S – che va colta al massimo delle possibilità”.

Il primo firmatario della mozione, il capogruppo del M5S, Andrea Greco, ne ha illustrato i contenuti. Poi, il dibattito con l’intervento dei consiglieri Fontana, del sottosegretario, Roberto Di Baggio, e del presidente della giunta, Toma. In particolare, è stato ricordato che “il comma 9, lettera “c”, dell’articolo 119 del Dl Rilancio, indica che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) che in Molise sono attualmente proprietari di un notevole patrimonio immobiliare destinato all’edilizia popolare, spesso vetusto sia dal punto di vista strutturale che impiantistico. Pertanto, l’incentivo del superbonus 110 %, rappresenta un’opportunità unica, che consentirebbe la riqualificazione del patrimonio esistente, la valorizzazione immobiliare e un miglioramento delle condizioni di vita degli inquilini. In particolare la riqualificazione energetica degli immobili di proprietà degli Iacp sarebbe quanto mai necessaria, non solo ai fini dell’accrescimento di valore del patrimonio immobiliare, ma anche in considerazione del fatto che gli inquilini occupanti sono notoriamente soggetti a basso reddito che beneficerebbero in modo rilevante dei risparmi in bolletta ottenuti grazie agli interventi previsti dall’incentivo”.