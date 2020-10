Ecobonus e Sismabonus: le proposte di BPER Banca per privati e imprese

BPER Banca, presente con numerose filiali sul territorio del Molise, scende in campo con nuovi prodotti di finanziamento per privati e imprese che usufruiscono di Ecobonus 110% e Sismabonus 110%.

Nei primi giorni del lancio della proposta commerciale, il sito di BPER Banca (www.bper.it) ha registrato in un solo giorno, sulla pagina informativa dedicata a Eco e Sismabonus, 73mila accessi, di cui 7mila effettuati da utenti del territorio di competenza della Direzione Regionale Abruzzo Molise. Si tratta di un dato che esprime il consistente interesse prodotto dalle agevolazioni fiscali previste dal recente Decreto Rilancio, ora convertito in legge, che aumenta al 110% la detrazione fiscale per interventi specificatamente individuati, effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, su immobili residenziali in ambito di efficienza energetica, interventi antisismici, installazione di impianti fotovoltaici o infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

“Si tratta di un’importante novità – precisa Giuseppe Marco Litta, Direttore Regionale Abruzzo Molise di BPER Banca – poiché grazie al Decreto Rilancio le banche sono disponibili all’acquisto del credito di imposta al 102% per i privati, condomini e terzo settore e al 100% per le imprese, offrendo anche una copertura finanziaria. Più precisamente, per le imprese è possibile un’apertura di credito per anticipo ordini, contratti e fatture, mentre per i privati un anticipo di liquidità per finanziamento delle spese sostenute. Le agevolazioni introdotte dal Decreto – continua Litta – rappresentano un’opportunità per famiglie e imprese e BPER Banca ha studiato una gamma di offerte specifiche che aggiungono ulteriori vantaggi”.

I privati potranno scegliere se eseguire i lavori portando in detrazione diretta dall’IRPEF del 110% le spese sostenute in 5 rate annuali di pari importo, oppure optando per lo sconto in fattura, qualora l’impresa esecutrice dei lavori sia disponibile, per un importo pari al corrispettivo dovuto, o in alternativa, usufruendo di un “finanziamento ponte”, ovvero di un anticipo di liquidità per il finanziamento delle spese sostenute e cessione del credito d’imposta alla Banca, a conclusione dei lavori.

Oltre a queste opportunità, BPER Banca ha inoltre previsto finanziamenti “green” con durata massima a 10 anni e importo massimo pari a 75 mila euro.

L’Area Manager Territoriale Carlo Marianera afferma: “BPER Banca è presente in Molise con 10 Filiali dislocate su tutto il territorio, con circa 61 dipendenti, la cui raccolta totale raggiunge circa 440 milioni di euro e gli impieghi ammontano a 235 milioni di euro. Il Superbonus e le altre iniziative attivate a disposizione di privati e imprese faranno da volano economico per il territorio molisano, con impulsi certi per il settore dell’edilizia e i comparti collegati. Le nostre filiali sono a disposizione per individuare la soluzione più appropriata per ogni singolo cliente”.

(articolo redazionale)