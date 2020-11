“Ecco perché l’ho mandata via”, la verità di d’Apollonio sulla De Toma

Ha convocato la stampa questa mattina a Palazzo San Francesco per dare la sua versione dei fatti, dopo la conferenza stampa dell’ex assessore Sonia De Toma. Il sindaco di Isernia non è stato tenero con la sua ex collaboratrice. “Non aveva più la mia fiducia e la delibera sul nucleo di valutazione non c’entra niente, i contrasti sono nati su un’altra delibera, che lei non ha voluto votare, quella sull’anticorruzione. Da lì è venuto meno l’essenziale rapporto di fiducia che deve esistere tra sindaco e assessore”.