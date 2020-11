Ecco la storia di un tormentato rinvio

di Gennaro Ventresca

Prendo una scheggia delle riflessioni di Pasquale Licursi: “Avanti con gli anni non puoi più allungare, devi avere sogni piccoli e mai estesi più di un giorno o due. I giovani vedono il futuro e tu ti giri a guardare il passato”. Sarà stata proprio una di queste schegge a farmi tornare indietro, su ciò che accadde nel 1935, al nostro minuscolo club che, zitto zitto disputava la 1^ Divisione, l’omologo dell’attuale Serie C, o che dir si voglia Lega Pro.

***

La squadra era allenata da Stefano Cicchetti che, per imprecisate ragioni (tecniche?), venne sostituito in corsa da Silvio Stritzel. Portava il nome di Littorio Campobasso, la formazione nostrana. E non fece molto onore al Duce. Come certifica il magrissimo risultato finale che la fece sprofondare all’ultimo posto. In verità i nostri arrivarono penultimi, ma il ritiro del Tiferno li lasciò in solitudine, con appena 10 punti in 22 partite. Il girone fu vinto dal Taranto davanti all’Ancona, Pescara e via dicendo. Dico città più importanti e popolose della nostra.

***

Ebbene, di quella grigia stagione sono andato a ritrovare un episodio che, in un certo qual modo, ha molto in comune con ciò che è capitato quest’anno ai rossoblù con l’Albalonga, dia pur per ragioni diverse. Alla dodicesima giornata, fissata in calendario per il 13 gennaio, la partita con l’Audace Cerignola fu rinviata per neve (sempre presente). Il campo non fu praticabile neppure il 10 febbraio e obbligò gli organizzatori a far slittare a primavera (24 marzo) il confronto che si chiuse con un pareggio (1-1). Per i nostri colori fece gol Malaguti. Di cui non avevo mai sentito dire.

***

Non mi stancherò mai di ringraziare Stefano Castellitto per avermi consentito di avere sul tavolo del mio scrittoio il magnifico volume a colori che va sotto il titolo “Tutto il Campobasso minuto per minuto”, pubblicato in occasione dei cento anni del nostro club. Purtroppo debbo ricordare che un lavoro di tale portata, direi imbattibile, non sia stato apprezzato adeguatamente dal popolo rossoblù che ha fatto mancare il suo sostegno. In punta di verità, tanto nello store del Campobasso calcio che nelle librerie il tomo dei 100 anni è ancora disponibile. Ergo…

***

L’autore ha svolto una fatica di scavo ineguagliabile. Un lavoro che gli è costato non solo sacrifici fisici (ore e ore piantato a consultare giornali e polverosi documenti), ma anche economici. Vista la precarietà delle nostre strutture, Stefano è stato costretto a frequentare le biblioteche di Bologna, Bari, Foggia, Napoli e del Coni di Roma. Un secolo di Lupi, come indica il sottotitolo, avrebbe meritato ben altri altri consensi. Ma non è mai troppo tardi.

***

C’è tutta la nostra storia in uno stadio. La rivedi tutte le volte che i ragazzi scendono in campo e il pubblico dei fedelissimi, anche nelle trasferte più incredibili, li accompagna con il tifo. Rivedo mio padre giovane che mi teneva per mano e mi spiegava i nomi dei nostri giocatori, indicandomi in quale delle due porte dovessero “sparare”. Quello “sparare”, meglio di ogni altro, spiegava la rabbia e la precisione che dovevano metterci per “far fuori” il portiere avversario.