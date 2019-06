«Ecco come abbiamo preso i ladri di futuro»

ISERNIA

«Ladri di futuro e di cultura», così Gennaro Ventriglia, comandante provinciale dei Carabinieri ha denominato i due pregiudicati arrestati per essere accusati di aver messo a segno oltre cento furti nelle scuole di diverse regioni, tra cui alcune in provincia di Isernia. «Questo genere di furti sottraeva agli studenti gli strumenti necessari per potersi affacciare al mondo delle tecnologie attuali e del futuro. Generando un danno grave alle scuole ma anche agli stessi alunni», ha dichiarato a margine della conferenza stampa tenutasi questa mattina.

Il tenente colonnello, subito dopo, ha spiegato le difficoltà dell’operazione sapientemente condotta dai suoi uomini. «Essendo dei colpi che venivano messi a segno in piccole realtà – ha affermato –, avevano uno sviluppo investigativo locale e questo non consentiva di poter creare un collegamento e trovare il bandolo della matassa. Fatta tale considerazione, si è deciso di creare un gruppo dedicato solo a queste attività, per cui analizzando attentamente ogni episodio abbiamo trovato gli elementi che li hanno connessi, fino all’epilogo di queste ultime ore che ci ha consentito di arrestare i due soggetti. Le indagini – ha concluso Ventriglia – sono ancora in corso, quindi ci saranno degli sviluppi a seguito di queste attività».