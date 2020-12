Eccidio di Fornelli, Germania condannata a un risarcimento record

Oltre dieci milioni di euro: storica sentenza del tribunale di Isernia, a firma del giudice Fabio Papa

Il ricorso ai giudici era del 2015, a firma degli avvocati Lucio e Andrea Olivieri, legali del Comune e delle decine di eredi delle sei vittime dell’eccidio di Fornelli, consumato dai soldati tedeschi, che impiccarono il podestà del paese, Giuseppe Laurelli, più altre cinque persone. Tutti accusati di complicità nel ferimento di due soldati tedeschi e nell’uccisione di un altro loro commilitone ad opera di un giovane fornellese, certo Domenico Petrarca, il quale il 3 ottobre del ‘43 aveva scagliato una bomba contro i soldati che, ormai da molte settimane, stavano razziando nella zona il bestiame, compreso il suo. La reazione tedesca fu immediata e alcuni reparti armati si portarono nella Frazione Castello, sparando tutt’intorno colpi di mitragliatrice e rastrellando indiscriminatamente tutti coloro che si trovavano nei paraggi; alla fine della giornata, si decise che i cinque uomini catturati nella Frazione Castello, il Podestà e il Vice Podestà dovevano essere uccisi e che tutte le case della Frazione Castello dovevano essere distrutte e così pure la casa del Podestà. I condannati a morte furono tutti radunati nella Frazione Castello dove i tedeschi avevano costruito la forca, poggiando un’estremità di una trave su un palo verticale e l’altra estremità sulla casa, fecero salire i condannati sopra delle casse che erano state poste sotto ai cappi e poi con un calcio tolsero le casse e impiccarono gli sventurati. Come finale atto di oltraggio e brutale disprezzo, ma anche per ulteriore monito, i soldati vietarono per ben quindici giorni di dare sepoltura ai martiri, lasciando appositamente delle sentinelle che minacciavano chiunque si avvicinasse. Ora la giustizia è arrivata, a distanza di quasi 80 anni, il giudice Fabio Papa del tribunale di Isernia, con una sentenza che farà storia, ha condannato a un risarcimento record da oltre dieci milioni di euro la Repubblica Federale di Germania. Lo Stato tedesco dovrà risarcire il Comune di Fornelli e tutti gli eredi delle vittime, diverse decine di persone in vita. Il Comune avrà diritto a oltre 600mila euro, gli eredi in vita avranno somme diverse tra loro, ma tutte molto consistenti, per un totale di oltre dieci milioni di euro. Il giudice Papa, nella sua storica sentenza ha affermato che: “l’eccidio è un crimine di guerra e contro l’umanità, caratterizzato pertanto da imprescrittibilità e giurisdizione penale e civile dello Stato Italiano. Con l’espressione crimine contro l’umanità si indica, nella definizione che ne diede il Tribunale militare internazionale, istituito nell’agosto del 1945 per processare i maggiori criminali della seconda guerra mondiale”.