Eccellenze al Timone, riconoscimenti per coloro che si sono distinti in campo nazionale e internazionale

La Provincia di Campobasso sarà protagonista venerdì 10 settembre, a partire dalle 19,30, del Premio ‘Eccellenze al Timone’, evento che ha l’obiettivo di consegnare riconoscimenti a professioniste e professionisti, che si sono distinti a livello nazionale e internazionale in vari settori: dallo sport, all’imprenditoria, allo spettacolo e moda, al sociale, al giornalismo, all’arte, alla letteratura, alla pubblica sicurezza, al volontariato, al mondo universitario e sanitario, quest’ultimo distintosi per il particolare impegno dei suoi attori alla lotta alla pandemia. L’evento, che si terrà a Villa Livia a Termoli, è stato organizzato dall’Ufficio della Consigliera di Parità dell’ente di Palazzo Magno e dall’Ufficio di Presidenza. “Sarà una serata durante la quale la Provincia di Campobasso premierà alcuni tra coloro molisani o d’origine molisana che, nella propria vita, si sono distinti nei rispettivi ambiti professionali. Dopo l’edizione del 2020 abbiamo riproposto la manifestazione, anche perché l’evento, che si svolse a Campobasso, ricevette numerosi feedback positivi, anche alla luce del legame che unisce coloro che premiamo con la nostra terra. Chi si distingue fuori regione mantiene stretti legami col territorio, spesso anche per motivi lavorativi”, ha affermato il Presidente Francesco Roberti. “Questo premio punta a dimostrare a quanti talenti abbia dato i natali la nostra terra e quanto sia importante valorizzarli, quale esempio affinché si punti sulle menti molisane, in modo che le nostre risorse possano restare al servizio del territorio”, il pensiero della Consigliera di Parità della Provincia di Campobasso, Giuditta Lembo. All’evento parteciperanno, tra gli altri, come ospiti d’onore, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, fresco vincitore con la nazionale azzurra degli Europei di calcio; la ballerina di ‘Amici’, Elena D’Amario, che si è distinta nel corso della trasmissione Mediaset condotta da Maria De Filippi, e lo stilista Pierluigi Fucci.