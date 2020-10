Eccellenza, vince ancora il Termoli prima dello stop al campionato. In vetta duello Aurora Casertano-Isernia

Si è completata oggi la sesta giornata del campionato di Eccellenza, l’ultima prima dello stop imposto dal nuovo Dpcm: per il massimo torneo regionale, oltre che per la Promozione e le categorie inferiori, sarà impossibile proseguire almeno fino al prossimo 23 novembre, data in cui il Governo deciderà se prorogare le misure o consentire la ripresa agonistica.

L’Eccellenza va in stand-by con uno scenario avvincente soprattutto in testa alla classifica. I quattro anticipi di ieri hanno confermato la competitività dell’Aurora Alto Casertano, capace di imporsi nello scontro diretto di Venafro (1-0) con vetta solitaria annessa. Due passetti indietro, a quota sedici, troviamo l’Isernia Fraterna Roccasicura: il 3-1 ad un Campobasso 1919 sempre più in crisi valgono la seconda piazza. Il terzetto di testa si completa con un super Campodipietra, a valanga sul Gambatesa con un risultato degno dei tiebreak tennistici (7-2).

Il turno numero sei si è completato questo pomeriggio con le restanti gare. Vetrina di giornata al Termoli Calcio, al suo secondo successo consecutivo. Questa volta la vittoria dei giallorossi sul campo dell’Aurora Ururi ha un peso specifico diverso, segno di una ritrovata convinzione degli adriatici, stoppati sul più bello dalle ultime misure governative. In gol, nel 4-1 finale, Rosafio, Silvano, Marascalchi e Tourè. Sale in zona playoff il Sesto Campano (1-0 al Guglionesi), vittorie che danno ossigeno alle rispettive classifiche per San Leucio e Castel di Sangro Cep. Battute – di misura – Ala Fidelis e Baranello.

RISULTATI 6^ GIORNATA-ECCELLENZA

Bojano Pietramontecorvino 5-1 Campobasso 1919 Isernia Frat. Roccasicura 1-3 Campodipietra Pol.Gambatesa 7-2 Venafro Aurora A. Casertano 0-1 Aurora Ururi Termoli Calcio 1-4 Castel di Sangro Cep Baranello 2-1 Real Guglionesi Sesto Campano 0-1 San Leucio Volturnia Ala Fidelis 2-1

CLASSIFICA