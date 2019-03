Eccellenza. Vastogirardi, serie D sempre più vicina. Pari del Bojano, Venafro ko nel derby con il Sesto

REDAZIONE

Continua senza ostacoli la corsa verso la serie D del Vastogirardi che si impone 4-0 in trasferta sul Tre Pini Matese. Il Sesto Campano si aggiudica il derby con il Venafro superandolo in rimonta con il risultato di 2-1. Goleada delle Acli Campobasso e Campodipietra che rifilano un perentorio 6-1 alla Polisportiva Gambatesa. Ancora un pareggio per il Bojano che viene stoppato sull’1-1 dalla Frentania. Manita del Roseto ai danni dell’Olimpia Riccia mentre il Roccasicura fa il suo dovere superando davanti al pubblico amico il fanalino di coda Alliphae 6-0. Cade in trasferta il Real Guglionesi, sconfitto 1-0 dal Pietramontecorvino. Vittoria difficile per il Termoli che alla fine la spunta 3-2 sull’Fwp Matese.