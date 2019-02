Eccellenza. Vastogirardi corsaro, pari tra Roccasicura e Venafro, successi di Riccia, Frentania e Roseto

REDAZIONE SPORT

Continua inarrestabile la marcia in vetta alla classifica del Vastogirardi che si impone con un netto 3-0 in trasferta contro il Termoli. Un punto a testa per Roccasicura e Venafro con il vantaggio dei padroni di casa firmato da Mingione alla quale risponde la rete nel finale per i venafrani firmata da Rega. Il Roseto fa il suo dovere infliggendo un secco 3-0 al fanalino di coda Alliphae. L’Olimpia Riccia fa suo il derby del fortore con la Polisportiva Gambatesa vincendo 1-0 grazie alla rete messa a segno nella ripresa da Palmieri. In coda successo vitale e roboante del Pietramontecorvino che rifila un sono 6-0 alla Frentania.