Eccellenza, Vairano-Baranello rinviata a causa del forte vento

Venafro a valanga (13 reti) contro il fanalino di coda Alliphae

Il Venafro ci ha messo del suo surclassando per 13 ad 1 alla prima di ritorno il più che modesto Alliphae, fanalino di coda del raggruppamento sempre a 0 punti dopo 16 partite. Dopodiché ha provveduto il forte vento domenicale a far rinviare Vairano-Baranello, sicché i molisani di mister Bernardi si ritrovano in testa nell’eccellenza molisana appaiati proprio al Vairano a quota 39, coi campani però che hanno una gara in meno. Segue ad una lunghezza, 38 punti, il Tre Pini di Piedimonte Matese, altro team casertano, mentre i molisani dell’Acli CB & Campodipietra sono quarti con 32 punti, precedendo altra squadra campana, l’Alto Casertano di Capriati al Volturno, fermo a 30 punti. Questi vertice e play-off dell’eccellenza campano-molisana di calcio alla prima di ritorno della stagione che continua a vivere una assai interessane altalena in vetta con tre squadre campane, Vairano, Tre Pini e Alto Casertano, a contendersi il primato coi molisani del Venafro e dell’Acli Cb & Campodipietra, confronto che si presume possa proseguire sino al termine del campionato rendendolo oltremodo incerto ed interessante. I risultati completi della prima giornata di ritorno: Venafro-Aliphae 13:1, Acli Cb & Campodipietra-Roccasicura 2:1, Termoli-Alto Casertano 1:3, Vairano-Baranello (rinviata per il vento), Isernia-Sesto Campano 0:2, Pietramontecorvino-Boiano 2:0, Gambatesa-Tre Pini 0:3 e Guglionesi-Campobasso 1919 4:0. Per il prossimo turno, seconda giornata di ritorno, questi gli accoppiamenti: Aurora Alto Casertano-Acli CB & Campodipietra (andata 0:3), Roccasicura-Venafro (0:3), Campobasso 1919-Termoli (0:2), Alliphae-Vairano (0:6), Baranello-Isernia (2:2), Sesto Campano-Pietramontecorvino (1:0), Boiano-Gambatesa (1:2), Tre Pini-Guglionesi (4:2).

Tonino Atella