Eccellenza, Turris-Campobasso si giocherà al Colalillo di Bojano

Lupi promossi in serie D in caso di successo. Il presidente dei santacrocesi, Pasquale Marino: «Scelta dettata da motivi logistici. E’ l’unico campo in grado di ospitare la quantità di persone previste per questa partita»

Si giocherà al Colalillo di Bojano la gara fra Turris e Campobasso, valida per l’ultima giornata del campionato di Eccellenza che potrebbe sancire la promozione in serie D dei rossoblù ai quali, in virtù, dei due punti di vantaggio sull’inseguitrice Isernia (impegnata sul campo dell’Olympia Agnonese), basterebbe un successo sui santacrocesi. Ad ufficializzare la sede della gara, il presidente della Turris, Pasquale Marino, con un post sui suoi canali social ufficiali in cui ripercorre le tappe con cui si è arrivati alla scelta dell’impianto matesino. Di seguito, il testo:

«Giusto per evitare assurde polemiche e dicerie. Il motivo per il quale è stato scelto il campo di Boiano come terreno di gioco per disputare la partita di campionato tra la Turris è il Campobasso è uno ed uno solo: logistico. La quantità di tifosi che arriveranno da Campobasso non può essere tollerata dal campo di Rotello, dunque avevamo pensato di giocarla a Termoli, ma questa scelta è stata bocciata dalla questura di Campobasso per motivi di ordine pubblico. Allora avevamo pensato a Guglionesi, ma il Guglionesi gioca in casa l’ultima partita quindi è da escludere. Ci siamo spinti a pensare di giocarla a Montenero, ma anche il Montenero giocherà in casa domenica, quindi anche quest’anno opzione è da escludere. Ururi è omologato solamente per 200 persone (a detta della questura nemmeno questo campo andava bene), quindi per esclusione l’unico campo in grado di ospitare la quantità di persone previste per questa partita è quello di Bojano. Abbiamo deciso quindi di spostare lì la gara».