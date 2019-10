Eccellenza, Tre Pini ancora a punteggio pieno dopo sei giornate

Vairano, Venafro e Roccasicura tengono il passo con l’Isernia che centra il primo successo casalingo. Rinviata Bojano-Baranello per la scomparsa prematura del 21enne Gennaro Caraviello

Prosegue la corsa a punteggio pieno nelle prime sei giornate del Tre Pini dopo il 2-0 rifilato nel match testa-coda con l’Alliphae. Tengono il passo il Comprensorio Vairano che ha superato di misura il Termoli (2-1) e resta a -2; il Venafro che rifila una quaterna alle Acli Campobasso-Campodipietra rimanendo a tre lunghezze e il Roccasicura che espugna con un netto 3-1 il terreno del Gambatesa che ha sempre sei punti da recuperare. Primo successo casalingo per l’Isernia che ha dovuto faticare (1-0) con il Campobasso 1919 che ha più volte sfiorato il pareggio, ma rimane ancora fermo a 0 in classifica. Real Guglionesi e Sesto Campano concedono molto allo spettacolo (3-3), ma perdono l’occasione per avvicinarsi alle zone alte. Secondo successo per l’Aurora Alto Casertano che batte in trasferta e scavalca in zona salvezza il Pietramontecorvino (4-1). Infine, Bojano e Baranello dovranno recuperare, in una data ancora da stabilire, la gara del Colalillo rinviata per onorare la memoria dell’arbitro bojanese, Gennaro Caraviello, a soli 21 anni.