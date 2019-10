Eccellenza: Tre Pini a punteggio pieno, Venafro battuto a Termoli

Dopo cinque giornate, il primo tentativo di fuga è del Tre Pini che si conferma in testa a punteggio pieno dopo il successo esterno per 3-1 sul Baranello. A due punti insegue il Comprensorio Vairano che travolge in trasferta (5-0) il Campobasso 1919 e scavalca il Venafro sconfitto a Termoli per 2-1. Vincono anche Acli Campobasso-Campodipietra (2-0 al Real Guglionesi) e Roccasicura (3-0 sul Pietramontecorvino). Sconfitta inaspettata per l’Isernia che cade sul campo dell’Aurora Alto Casertano che dopo quattro ko conquista i primi tre punti proprio a spese dei biancocelesti. Infine, quarto stop su cinque partite per il Bojano che incassa un secco 2-0 sul terreno del Sesto Campano e resta terz’ultimo con un solo punto in classifica.

RISULTATI E CLASSIFICA DELLA GIORNATA

Acli – Real Guglionesi 2-0; Alliphae-Gambatesa 0-2; Baranello-Tre Pini 1-3; Campobasso 1919-C. Vairano 0-5; Sesto Campano-Bojano 4-2; Aurora Alto Casertano-Isernia 2-0; Termoli-Venafro 2-1; Roccasicura-Pietramontecorvino 3-0.

TRE PINI 15; C. VAIRANO 13; VENAFRO, ACLI 12; ROCCASICURA 10; REAL GUGLIONESI, TERMOLI, SESTO CAMPANO 9; ISERNIA, BARANELLO 7; GAMBATESA 6; PIETRAMONTECORVINO 4; AURORA ALTO CASERTANO 3; BOJANO 1; CAMPOBASSO 1919, ALLIPHAE 0.