Eccellenza, scontro al vertice Tre Pini-Venafro: i bianconeri cercano l’aggancio

PIEDIMONTE MATESE. Scontro al vertice nel pomeriggio di sabato 23 per l’eccellenza molisano/campana di calcio. A Piedimonte Matese, centro dell’alto casertano, si affrontano infatti prima e seconda in classifica, ossia Tre Pini di Piedimonte Matese ed il Venafro, che dopo undici giornate di campionato sono separate da soli tre punti: guida in testa il Tre Pini con 31 punti, insegue in seconda piazza il Venafro a quota 28. La partita quindi si preannuncia quanto mai interessante ed incerta, data la consistenza degli schieramenti in campo. Certo, dopo appena un terzo di campionato e tant’altro ancora da giocare, non sarà un match decisivo per l’esito finale della stagione ma la posta in palio è ugualmente altissima. In effetti in caso di successo dei padroni di casa, il Tre Pini, i casertani scaveranno un solco profondo tra se stessi ed il resto del girone, mentre in caso di parità o vittoria venafrana il campionato di fatto si riaprirà e da qui alla fine della stagione tutto sarà ancora possibile. Sino ad ora il torneo di eccellenza molisano/campana è stato controllato dal Tre Pini, col Venafro unico team molisano a cercare di contrastare lo strapotere matesino, anche se i casertani – che al momento sono gli unici imbattuti del girone- hanno mostrato ultimamente qualche segno di cedimento, come confermato dal 5 a 5 rimediato in extremis sabato scorso sul campo dell’Acli CB & Campodipietra dove a metà ripresa stavano addirittura perdendo per 5 a 1! Detto dell’importanza dell’odierno Tre Pini/Venafro, questi gli altri incontri delle squadre d’alta classifica dell’eccellenza molisano/campana: sempre nel pomeriggio odierno il Sesto Campano, che è quinto in classifica con 19 punti, ospita il Termoli, domani invece la Polisportiva Gambatesa riceve il Comprensorio Vairano, terzo a quota 27 alle spalle del Venafro, mentre il Roccasicura – quarto con 21 punti – sarà ospite del Real Guglionesi.