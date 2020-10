Eccellenza, pari tra Isernia e Venafro: l’Aurora Casertano vola in testa. Rialza la testa il Termoli

Il campionato di Eccellenza dopo cinque giornate presenta un quadro assolutamente avvincente. La vetta solitaria dell’Aurora Casertano – che sommerge di gol il Bojano (8-0 il finale con tripletta di Panico) è certificata anche dal pareggio nel big match tra Isernia Fraterna Roccasicura e Venafro, che si dividono la posta (1-1) restando così appaiate al secondo posto. Alla rete di Calcagni per i padroni di casa, risponde Velardi. Match vibrante e carico di tensione tra due squadre che si candidano per le posizioni nobili della classifica.





Isernia – Venafro (Foto Alessia Di Salvo)

Alle spalle del terzetto di testa, si conferma il Campodipietra, vittorioso in anticipo sul terreno di gioco del Baranello. Nel pomeriggio domenicale, rialza la testa il Termoli Calcio: i giallorossi centrano la prima vittoria stagionale sbarazzandosi del Campobasso 1919 con un perentorio 5-0. In gol Silvano (autore di una doppietta), Mascolo, Rosafio e Barrios. Poker del Real Guglionesi sul campo del Gambatesa (4-0), il Pietramontecorvino si ferma sull’1-1 – non senza rammarico – contro il San Leucio Volturnia. Pari anche nell’altro anticipo del sabato tra Sesto Campano ed Aurora Ururi.

RISULTATI 5^ GIORNATA – ECCELLENZA

Sesto Campano Aurora Ururi 1-1 Baranello Campodipietra 1-3 Ala Fidelis Castel di Sangro Cep 2-0 Aurora Alto Casertano Bojano 8-0 Calcio Termoli Campobasso 1919 5-0 Città di Isernia F. Roccasicura Venafro 1-1 Pietramontecorvino San Leucio Volturnia 1-1 Pol. Gambatesa Real Guglionesi 0-4

CLASSIFICA