Eccellenza, Isernia-Campobasso 1919: la gara-verità con vista sulla serie D

I rossoblù guidano la classifica con due punti di vantaggio sui biancocelesti che possono contare sulla spinta del Lancellotta vestito a festa per tentare il sorpasso in vetta

Mancano ormai poche ore al primo snodo cruciale per la stagione di Campobasso 1919 ed Isernia – reduci da dieci vittorie consecutive per parte e divise da due punti in favore dei rossoblù che guidano la classifica di Eccellenza – che si affronteranno al Lancellotta (attesi circa 250 tifosi campobassani) con fischio d’inizio domani, domenica 19 febbraio alle 15, con la direzione affidata al signor Bruno Tierno di Sala Consilina e agli assistenti Simone Guidi e Danila D’Onofrio di Termoli.

In casa Campobasso ci sono buone speranze di recuperare gli attaccanti Ripa e Guillari, mentre Fruscella potrebbe andare verso il forfait. Nell’ambiente la convinzione comune è che la gara del Lancellotta sia sì attesa ed importante, ma non decisiva perché c’è ancora da affrontare in casa l’Aurora Alto Casertano che all’andata si impose per 3-0 a Pietramelara, guadagnandosi la “palma” di unica squadra capace di battere finora i rossoblù. Partita sicuramente dal sapore speciale per l’ex di turno, Albino Fazio.

Sul fronte isernino c’è voglia e convinzione in una rosa che, dopo il mercato invernale, si è vista abbassare l’età media trovando in Negro (autore di 24 reti) un efficace terminale d’attacco supportato dai vari Ercolano, De Filippo e Cascio che svariano su tutta la trequarti avversaria. In vista di domani, da verificare le condizioni proprio di Negro e Di Monte, alle prese con un affaticamento muscolare, ma non ci dovrebbero essere dubbi sul loro impiego in un Lancellotta che, per l’occasione, sarà vestito a festa con il pubblico delle grandi occasioni pronto ad assistere ad un bel confronto di sport.