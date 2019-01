Eccellenza. Imprese di Roccasicura, Acli Campobasso e Campodipietra. Pari del Termoli

REDAZIONE

SPORT

Impresa del Roccasicura che espugna il Colalillo di Bojano superando in rimonta 2-1 i matesini. Frentania e Termoli non vanno oltre il pareggio con Camponesco che risponde a De Nicola. Colpo in trasferta delle Acli Campobasso e Campodipietra che piegano la resistenza del Real Guglionesi superando 3-2. Un punto a testa per Olimpia Riccia e Tre Pini Matese che impattano 1-1. Rinviato l’incontro tra Pietramontecorvino e Sesto Campano.