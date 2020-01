Eccellenza: il Venafro, secondo in classifica, ospita il Capriati

Curiosità particolari nell’eccellenza campano-molisana di calcio; nel weekend è in programma la terza giornata di ritorno. La particolarità: il Venafro secondo in classifica ospita nel pomeriggio di sabato a Capriati al Volturno…i padroni di casa! Sembra quasi uno scioglilingua, ma così non è. Spieghiamo: il Venafro, data la perdurante indisponibilità del proprio rettangolo di gioco, il “Del Prete”, per i lavori di ristrutturazione (che secondo le previsioni si sarebbero dovuti concludere entro il 2019 ma appaiono destinati a protrarsi nel tempo vista l’interruzione dell’intervento in attesa di nuovi stanziamenti) sta disputando le gare casalinghe sul campo di gioco di Capriati al Volturno (Ce) e domani, sabato 18 gennaio, è in programma proprio Venafro-Capriati sul neutro di Capriati. Ecco spiegato il rebus di cui innanzi. Chiarita la curiosa particolarità, e detto che all’andata il Venafro del presidente Patriciello s’impose sul Capriati per 2 a 0, questi gli altri abbinamenti della 3^ di ritorno: Isernia-Alliphae (andata 4-0), Pietramontecorvino-Baranello (1-4), Acli CB-Campobasso 1919 (4-1), Gambatesa-Sesto Campano (1-4), Tre Pini-Boiano (3-2), Guglionesi-Termoli (2-1) e Vairano-Roccasicura (0-0). Chiudiamo con la classifica, sin qui a trazione casertana col Vairano in testa e col trio molisano rappresentato da Venafro, Acli CB e Roccasicura che cerca di spezzare l’egemonia campana. In testa guida da solo il Vairano con 43 punti, seguito a quattro lunghezze dal duo Venafro e Tre Pini di Piedimonte Matese a quota 39, quindi l’Acli CB & Campodipietra con 35 punti e quinto il Roccasicura a quota 31. Sin qui le squadre in corsa per promozione diretta in D e play/off. Seguono Capriati, sesto con 30 punti, ed il duo Sesto Campano/Guglionesi a quota 29. Poi tutte le altre. L’interrogativo in attesa di risposta in questo primo scorcio del 2020: sapranno i team molisani arginare l’attuale superiorità dei club casertani, Vairano in primis, in questa eccellenza campano/molisana di calcio? La risposta ai rettangoli di gioco, a far data da domani e sino a maggio prossimo.

Tonino Atella