Eccellenza, il Vastogirardi aggancia la vetta

Il Vastogirardi si aggiudica il derby con il Roccasicura al termine di una prestazione in cui ha vinto e convinto. Un 5-1 emblematico e tre punti che consentono all’undici di Farina di agganciare la vetta della classifica. E’ il Real Guglionesi a vincere il derby basso molisano espugnando il Cannarsa di Termoli per 3-1. Cade in trasferta l’Olimpia Riccia che perde 3-0 contro il Pietramontercorvino. Il Roseto si impone in casa per 1-0 sull’Fwp Matese mentre la Polisportiva Gambatesa supera al Venditti il fanalino di coda Alliphae 3-1.