Eccellenza, il Campobasso 1919 passa a Castel Di Sangro per 4-1: vetta solitaria aspettando l’Isernia

Il Campobasso 1919 conquista la sua terza vittoria su altrettante partite nel campionato di Eccellenza battendo per 4-1 in trasferta il Castel Di Sangro sul campo sintetico adiacente al palazzetto dello sport del centro abruzzese. I rossoblù di mister Di Meo passano in vantaggio al 13′ con Colombo. Il raddoppio è opera di Lombari al 18′ e lo 0-3 con cui si chiude anche il primo tempo porta la firma di Fruscella alla mezz’ora.

Nella ripresa il Castel di Sangro prova a reagire e al 73′ accorcia le distanze, ma è il Campobasso 1919 a chiudere il conto al 78′ con Vanzan per il 4-1 finale che vale la vetta solitaria della classifica a quota 9 in attesa dell’Isernia che recupererà il prossimo 5 ottobre la gara proprio con il Castel Di Sangro rinviata domenica scorsa per maltempo.