Eccellenza, il Campobasso 1919 passa 3-1 a Guglionesi e tiene a distanza le inseguitrici

Il Campobasso 1919 passa in casa del Real Guglionesi per 3-1 (già affrontato ed eliminato agli ottavi di finale della Coppa Italia regionale) e tiene a distanza le dirette inseguitrici in classifica, ovvero Isernia (+2) ed Aurora Alto Casertano (+5).

I rossoblù sono passati in vantaggio con Lombari e hanno raddoppiato con Ioio. I neroverdi hanno accorciato le distanze con un calcio di rigore trasformato da Pignatta per l’1-2, ma ci ha pensato Fruscella a chiudere il match sul 3-1. Per il Campobasso è la vittoria numero undici su dodici giornate di campionato. Nel prossimo turno i ragazzi di Di Meo ospiteranno a Selva Piana il Pietramontecorvino.