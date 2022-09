Eccellenza, il Campobasso 1919 parte in quinta: pokerissimo in casa dell’Agnonese

Inizio roboante del Campobasso 1919 nel torneo di Eccellenza con la vittoria per 5-0 sul campo dell’Olympia Agnonese. I ragazzi di Di Meo passano in vantaggio al 23′ con Fruscella: controllo al limite dell’area e destro vincente del n. 10. Il raddoppio è opera di Di Iorio al 34′ con un tap in su respinta di Castelli. Al 41′ il tris lo firma Franchi che insacca da due passi l’assist di Jakaj. Il poker è opera ancora di Di Ioio che sfrutta un invito dalla sinistra di Vanzan sul finire di primo tempo.

Gara ormai chiusa nella ripresa che vede anche il punto dello 0-5 ad opera di Traorè che finalizza un’azione personale di Fruscella. Il Campobasso 1919, dunque, parte in quinta e dà un primo, sonoro, messaggio al campionato.

AGNONESE (4-4-2): Castelli, Vitale, Litterio, Ionna, Falcione, Pierreton, Colato, Brunetti, Gravilli, Falcone, D’Orta.

CAMPOBASSO 1919 (4-3-3): Di Rienzo, Tizzani, Colobo, Ioio, Cavallino, Fazio (C), Franchi, Di Lollo, Jakaj, Fruscella, Vanzan..

Arbitro: Simonelli di Isernia