Eccellenza, il Campobasso 1919 miglior attacco d’Italia con 82 reti in 17 partite

Il Campobasso 1919, con 82 gol realizzati in 17 partite disputate nel campionato di Eccellenza molisana, è il miglior attacco d’Italia per questa categoria. Al secondo posto con 73 il Città di Isernia San Leucio e al terzo con 71 l’Aurora Atletico Casertano che militano anche loro torneo molisano. Ai piedi del podio e distanziata di 10 reti il Sora con 61 realizzazioni all’attivo in 17 partite (Eccellenza laziale). Ottavo posto per un’altra molisana, la Turris di Santa Croce di Magliano, con 52 gol in 17 partite.