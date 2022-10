Eccellenza, Campobasso-Ururi sarà il “Michele Scorrano day”

Tra i soci del sodalizio rossoblù figura Angelo Pastò, originario del centro bassomolisano così come l’indimenticato capitano. Nella gara di sabato 22 a Selvapiana sono previste varie iniziative, tra cui la collocazione di una gigantografia in tribuna durante la partita

Campobasso-Aurora Ururi, in programma sabato prossimo e valida come settima giornata di andata del campionato di Eccellenza, non sarà una partita come le altre. “Questo nuovo corso, per un gioco del destino, annovera tra i nuovi soci Angelo Pastò originario di Ururi – si legge in una nota della società rossoblù – proprio il paese che diede le origini al nostro eterno capitano Michele Scorrano. Un legame che si fortifica e che suggelleremo con una serie di iniziative, tra le quali la collocazione nel nostro stadio di una gigantografia del nostro amato Michele che sarà esposta in tribuna durante la partita di sabato 22 ottobre. Sarà così celebrata – si conclude nella nota – l’unione tra le due squadre e dei due territori. Campobasso e Ururi per sempre uniti nel nome di Michele Scorrano e da adesso anche di Angelo Pastò”.

Nella foto in alto, Michele Scorrano (Fonte: pagina Facebook Campobasso 1919)