Eccellenza, Campobasso 1919-Isernia: primo vero test per le due battistrada

Domani lo scontro diretto tra le due a punteggio pieno dopo 5 gare allo stadio di contrada Selvapiana con fischio d’inizio alle 15. Si sfidano i due migliori attacchi del campionato: Franchi, Fruscella e Lombari (16 gol in tre) contro il veterano Panico e Negro (20 reti in due)

Dopo cinque gare vinte da entrambe a suon di reti, per entrambe sarà il primo vero test della stagione. Campobasso 1919 e Isernia si sfideranno domani, sabato 15 ottobre, allo stadio di contrada Selvapiana – con fischio d’inizio alle 15 agli ordini dell’arbitro Cataldo Zito di Rossano – che riapre i cancelli dal lontano 24 aprile in occasione della gara dei rossoblù con il Potenza in Lega Pro.

Entrambe nel turno di Coppa Italia in settimana hanno preservato i “titolarissimi”, a partire dal Campobasso – fermato sullo 0-0 a Guglionesi e con un rigore fallito da Fruscella all’88’ – che dovrebbe schierarsi con una linea a quattro composta, da destra a sinistra, da Martino, Iorio, Cavallini e Colombo, mentre in avanti si rivedranno dal 1’ Franchi, Fruscella e Lombari che insieme hanno messo a segno finora ben 16 reti. Di contro, l’Isernia – che in coppa ha ipotecato il passaggio del turno con il 3-1 rifilato in trasferta al Vairano – non potrà contare sullo squalificato Pesce in difesa, mentre rientrerà il bomber Panico, autore finora di ben 12 reti. In palio tre punti sicuramente importanti per il prestigio e la classifica, ma non ancora decisivi considerando che il campionato di Eccellenza è giunto solo alla sesta giornata.