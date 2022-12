Eccellenza, Campobasso 1919 esagerato: 15-0 al Campodipietra

I rossoblù di Di Meo conquistano la 13esima vittoria su 14 gare e si portano momentaneamente a +5 e +8 sulle inseguitrici Isernia ed Aurora Alto Casertano

Campodipietra: Frisario, Tucci, Rizzi, Campagnaro, Falco, Larivera, Filannino, Di Paola, Speranza, Lanza, Di Matteo. All.

Campobasso: Pinto, Tizzani, Colantuono, Sabatini, Cavallini, Di Lallo, Franchi, Carbone, Ripa, La Montagna, Lombari. All. Di Meo.

Il Campobasso 1919 travolge per 15-0 il Campodipietra. No, non è il primo punto di un game di tennis, ma il risultato della sfida del Selva Piana tra i rossoblù di Di Meo e il Campodipietra, valida per la 14esima giornata di Eccellenza.

I padroni di casa vanno subito a segno con Lombari, Ripa, Franchi, ancora Ripa per la sua doppietta, Franchi per il 5-0, il nuovo acquisto La Montagna al primo gol in rossoblù per il 6-0 e Lombari che chiude il primo tempo sul 7-0 (doppietta anche per lui).

Nella ripresa la musica è la stessa e il Campobasso va ancora a segno con Anastasia, Fazio, Ripa (tripletta), Fruscella su rigore e al 78′, Traorè, Fruscella (tripletta) e Franchi (doppietta) per il definitivo 15-0. Per i rossoblù è la 13esima vittoria su 14 partite e vale il momentaneo + 5 sull’Isernia e +8 sull’Aurora Alto Casertano che scenderanno in campo domani.