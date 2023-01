Eccellenza, Campobasso 1919-Castel Di Sangro rinviata per neve

La gara sarà recuperata mercoledì 25 gennaio alle 15 a Selva Piana. Non si è giocata neanche Campomarino – Gambatesa a causa della caduta di un grosso albero sul terreno di gioco

“In seguito alla copiosa nevicata che ha reso impraticabile il terreno del Selvapiana, la gara Campobasso – Castel di Sangro in programma domani, domenica 22 gennaio alle 15, è stata rinviata”. Lo comunica la società rossoblù attraverso i suoi canali social ufficiali aggiungendo che “ci sarà da attendere fino a mercoledì 25 quando alle 15, sempre al Selvapiana, verrà recuperato il match valevole per la 18esima giornata del campionato di Eccellenza”. Lunedì 23 è stata già fissata la ripresa degli allenamenti agli ordini di mister Pino Di Meo. Rinviata anche Campomarino-Gambatesa che si sarebbe dovuta disputare questo pomeriggio in anticipo a causa della caduta di un albero sul terreno di gioco di Portocannone che ospita le gare casalinghe degli adriatici.