Eccellenza. Bojano, aggancio alla vetta. Il Real Guglionesi resta in scia. Tris del Riccia

REDAZIONE SPORT

Il Bojano si aggiudica il big match con il Tre Pini Matese e raggiunge il Vastogirardi in testa alla classifica. Decisiva la rete di Diallo al 18’. Prima sconfitta in campionato per l’undici di Romagnini. Resta in scia delle prime il Real Guglionesi che, davanti al pubblico amico, supera 2-1 il Sesto Campano Calcio. La tripletta di Morsillo decide il derby tra Olimpia Riccia e Polisportiva Gambatesa. Nell’altro derby di giornata, quello pugliese che ha fatto tanto discutere per la decisione di essere giocato a porte chiuse, Frentania e Pietramontecorvino pareggiano 1-1.