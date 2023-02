Eccellenza, big match Isernia-Campobasso 1919: polverizzati i 200 biglietti riservati ai tifosi rossoblù

Il numero dei supporter campobassani ammessi allo stadio Lancellotta è stato definito in seguito ad un’ordinanza prefettizia in vista della gara di campionato in programma il prossimo 19 febbraio

Il Campobasso 1919 “comunica di aver ricevuto la notifica dell’ordinanza prefettizia – si legge in un post sui canali social ufficiali della società – con la quale viene contingentato l’accesso dei tifosi rossoblu allo stadio “Lancellotta” di Isernia, nel limite massimo di 200 (tagliandi già esauriti, come confermato dalla stessa società rossoblù, ndr), a causa soprattutto della presenza di materiale di risulta nel settore riservato. Inoltre, da informazioni sommarie apprese, risulterebbe già aperta la vendita dei tagliandi di gara per il settore ospiti con biglietti prossimi all’esaurimento. Si invitano i tifosi – si conclude nel post – a non affollare le ricevitorie per la vendita, seguiranno ulteriori istruzioni appena saremo convocati per il tavolo tecnico”.