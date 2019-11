Ecampus, la nuova realtà accademica arriva a Campobasso

Sabato 9 novembre l’Open day nella sede di via Mazzini 80

Giurisprudenza, economia, psicologia, lettere ed ingegneria sono le cinque facoltà che dalla prossima settimana prenderanno piede a Campobasso con l’apertura dell’Università telematica Ecampus.

Nella sede di via Mazzini 80, a Campobasso, nel palazzo della curia, sarà possibile seguire le lezioni in via telematica ma, come hanno spiegato i responsabili, sarà possibile seguire tutte le lezioni anche direttamente da casa, dal proprio computer. Una soluzione per chi ha poco tempo per studiare ma che desidera comunque intraprendere il percorso universitario.

Sarà possibile anche iscriversi per l’acquisizione del 24 crediti formativi, necessari per poter accedere al concorso per la scuola.

Durante l’Open day di sabato 9 novembre, alle ore 17, sarà possibile conoscere tutti i dettagli dell’offerta formativa di Ecampus.