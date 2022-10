Ebbe un incidente in bici, dopo 5 mesi di agonia si spegne Mimmo Farina

Il 50enne avvocato termolese era rimasto coinvolto in un incidente stradale contro un tir in sosta mentre andava a fare la dialisi. Mercoledì l’ultimo saluto dalle 10 presso la chiesa di Sant’Antonio a Termoli

“La vita non è tolta, ma trasformata. Mimmo vive. Stanotte ha deciso di partire per un lungo viaggio,è solo un arrivederci e non un addio.Accompagnamolo tutti insieme.Buon viaggio fratello mio”.

Non ce l’ha fatta Mimmo Farina, il 50enne avvocato termolese che 5 mesi fa ebbe un tragico incidente mentre si trovava in bicicletta e si andò a schiantare contro un tir in sosta lungo via Elba.

Nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 ottobre il suo cuore ha smesso di battere. L’annuncio su Facebook arriva direttamente dal fratello Corrado lasciando nello sconforto i tantissimi che a Termoli lo conoscevano sia per il suo lavoro sia per il suo attivismo politico.

Le condizioni di Farina erano apparse immediatamente gravi fin da subito dopo l’incidente tanto che era stato trasferito prima al Neuromed di Pozzilli e successivamente presso la Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando a Termoli per ricordare una persona da tutti considerata buona e molto amata. I funerali di Mimmo Farina avranno luogo mercoledì 12 ottobre alle ore 10 presso la chiesa di Sant’Antonio a Termoli, partendo dalla casa funeraria Bavota in via dei Roveri 3.