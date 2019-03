‘Earth Hour’, anche il comune di Isernia aderisce

REDAZIONE

Il Comune di Isernia aderirà a «Earth Hour» (L’ora della Terra), la più grande mobilitazione globale del WWF in programma per sabato 30 marzo, data in cui, in molti luoghi del globo, si spegneranno per un’ora (dalle 20.30 alle 21.30) le luci di monumenti, edifici pubblici, abitazioni. A Isernia, ancora una volta, la scelta è caduta sulla Fontana Fraterna, la cui illuminazione serale verrà interrotta nella data e nell’ora prima indicate, così com’è avvenuto negli ultimi anni. «Sarà un’ora segnata da centinaia di milioni di spegnimenti simbolici, che si trasformeranno in un appello mondiale contro il cambiamento climatico», fanno sapere dal WWF. «Anche quest’anno ci sarà una grande mobilitazione internazionale per il clima, che coinvolgerà Paesi in tutto il mondo e numerosissimi comuni italiani. Earth Hour è un inno alla bellezza del nostro pianeta e un grido per fermare la sua distruzione».