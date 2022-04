EARTH DAY: Invest in Our Planet

di Marianna Meffe

La ‘Giornata mondiale della Terra’ ( in inglese Earth Day) è un momento in cui cittadini e associazioni si ritrovano per promuovere la salvaguardia della Terra.

Esiste dal 1970, a seguito degli eventi di Santa Barbara nel 1969, quando l’esplosione di una piattaforma petrolifera portò a riversare in mare oltre 10 milioni di litri di petrolio, con conseguenze devastanti per la vita nelle acque.

In anni più recenti i sentimenti collettivi sono stati spesso delusi da scarse azioni politiche, dai costanti bla-bla seguiti poi da manovre che di ambientale avevano ben poco.

La recente crisi energetica che spinge l’Italia a riaprire le centrali a carbone mostra la mancanza, negli anni, della volontà di trovare degni sostituti.

Infatti, non basta tagliare i combustibili fossili, bisogna anche trovare soluzioni alternative.

Eppure, in piccolo, questa inazione caratterizza le nostre stesse vite.

Non basta scendere in piazza a protestare, bisogna agire ogni giorno secondo la stessa etica che ci spinge a manifestare.

La coscienza del problema, da sola, non è soluzione, ma deve diventare spinta per il cambiamento.

Forse quello che manca è non solo la voglia, ma la convinzione che le azioni possano avere un impatto.

È per questo che quest’anno la frase tema dell’Earth Day è “ INVEST IN OUR PLANET ”: un investimento di tempo, denaro, risorse, che richiede implementazioni, innovazioni e soprattutto AZIONI.

Un processo descritto come partnership for the planet che intende coinvolgere tutte le sfere sociali, dai governi ai singoli.

Nei link si rimanda al sito di EARTHDAY.ORG, l’organizzatore ufficiale della giornata, dove troverete tante ispirazioni e potrete seguire da vicino i vari progetti sviluppati in tutto il mondo.

Save the Earth, invest in our Planet!